Столтенберг: переговоры о пути Украины к членству в НАТО продолжаются
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Переговоры об условиях пути Украины в НАТО продолжаются, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, однако пока не подтвердил, что блок согласился освободить Украину от выполнения плана действий по членству.

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"Консультации продолжаются, и сегодня состоятся все встречи, но я уверен, что все союзники согласятся с очень четким посланием, — заявил глава НАТО на пресс-конференции в Вильнюсе в понедельник. — Что касается Украины, то окончательное решение пока не было принято, я уверен, что мы достигнем единства и у нас будет сильный месседж по Украине".

Он сказал это после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что союзники достигли консенсуса относительно исключения требования о наличии плана действий по членству в НАТО из дорожной карты по вступлению Украины в альянс.

Столтенберг повторил, что в настоящее время ведутся переговоры о многолетней программе помощи Украине для обеспечения полной согласованности действий украинских и натовских сил, а также о создании совета НАТО-Украина.

Третьим элементом, по его словам, является "отмена требования о плана действий по членству для Украины, замена двухэтапного процесса одноэтапным".

"Сейчас эти элементы и этот пакет обсуждаются, дорабатываются, идут дискуссии и переговоры по специфическим фразам. Поэтому я не буду вдаваться в подробности того, что обсуждают союзники", — сказал глава НАТО.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что отказ от плана действий по членству "является важным изменением в позитивном смысле и, безусловно, сократит путь Украины к членству в НАТО".

По его словам, для Вильнюса также важно услышать четкий сигнал о том, что членство Украины в альянсе будет возможным, как только позволят условия.

Генеральный секретарь НАТО встретился с президентом Литвы в Вильнюсе накануне саммита альянса.

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