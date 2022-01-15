Столтенберг пообещал Финляндии и Швеции "мгновенное" членство в НАТО
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Финляндия и Швеция смогут вступить в НАТО на следующий день после подачи запроса. Об этом финской телерадиокомпании Yle заявил бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен.

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"Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении, то мы сможем принять решение мгновенно", — сказал политик.

Расмуссен отметил, что Россия в ходе переговоров с представителями НАТО по гарантиям безопасности потребовала "наложить вето на расширение" блока.

"Двери НАТО останутся открыты, и мы не хотим, чтобы Владимир Путин выступал в качестве швейцара <…> Думаю, что российская атака ( на Украину) спровоцирует обсуждение в Финляндии и Швеции относительно вступления в НАТО", — подчеркнул он.

При этом Расмуссен уверен, что РФ " не нападет" на Украину.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об очень быстром вступлении Швеции и Финляндии в альянс, заявил, что страна в настоящее время не планирует вступать в организацию.

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