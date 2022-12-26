Столтенберг: Швеция и Финляндия войдут в НАТО в 2023 году

Швеция и Финляндия станут членами НАТО до конца 2023 года. Такое мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе в интервью агентству dpa, которое оно опубликовало в понедельник, 26 декабря.

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По словам Столтенберга, он "абсолютно уверен, что процесс ратификации будет завершен своевременно". Руководитель альянса не назвал более точных сроков, однако дал понять, что, по его оценкам, Турция не будет долго блокировать прием и ратифицирует протоколы о вступлении, уточнило dpa.

Визит главы МИД Швеции в Турцию



Шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем 21-22 декабря посетил Анкару, где встретится с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

В понедельник, 19 декабря, Верховный суд Швеции остановил экстрадицию по запросу Турции журналиста Бюлента Кенеса. Чавушоглу назвал решение "крайне негативным". Экстрадиция журналиста, а также лиц, связанных с Курдской рабочей партией (КРП), является одним из требований Турции для ратификации заявки Швеции на членство в НАТО. На пресс-конференции с Билльстремом Чавушоглу заявил, что Швеция в реализации договоренностей не прошла "еще и полпути".

Исключение Турции из программы производства F-35



Как констатировало агентство dpa, определенное влияние на позицию Анкары могла сыграть и остановка партнерами по НАТО ее членства в одной из программ вооружений. Так, Турция была исключена Соединенными Штатами из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. В свое время Анкара вложила в инициативу порядка 1,4 млрд долларов (1,3 млрд евро), однако в 2019 году была исключена после приобретения у РФ систем ПВО С-400. Отставной генерал турецких ВВС Эрдоган Каракуш в эфире телеканала CNN Türk 23 декабря выразил мнение, что решение могло быть связано с опасениями США, что Анкара использует американские технологии при создании "национального ударного самолета".

Участие Финляндии и Швеции в саммите НАТО в Бухаресте



Финляндия и Швеция впервые встретились с министрами иностранных дел стран НАТО как приглашенные присоединиться к альянсу государства 29 и 30 ноября в Бухаресте.

Столтенберг в интервью шведскому телеканалу SVT 20 ноября подчеркнул, что не считает, что процесс вступления Швеции в альянс, запущенный после вторжения России в Украину, затягивается. "Совершенно нормально, что она (процедура. — Ред.) займет некоторое время, и потребуется еще один раунд обсуждений", — отметил генсек. "В этот раз необычным является то, что процесс прошел так быстро — от заявок Швеции и Финляндии в мае до приглашения в июне — и что 28 стран уже ратифицировали соглашение — это значительно быстрее, чем любой другой процесс (присоединения. — Ред.) к НАТО в современной истории", — указал тогда руководитель альянса.