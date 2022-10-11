Столтенберг сообщил об увеличении присутствия сил НАТО в Балтийском и Северном морях

После саботажа газопроводов Nord Stream НАТО усилила свое военно-морское присутствие в Балтийском и Северном морях для защиты своей инфраструктуры, сообщил во вторник, 11 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет агентство LETA.

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"Мы удвоили наше присутствие в Балтийском и Северном морях примерно до 30 кораблей при поддержке морской патрульной авиации и подводных сил", — заявил генсекретарь НАТО.

Он также подтвердил, что НАТО проведет ежегодные учения по ядерному реагированию Steadfast Noon, как и планировалось, на следующей неделе.

"Это очередные учения, которые проводятся каждый год, чтобы наши средства сдерживания были надежными и эффективными", — сказала Столтенберг в Брюсселе.

"Россия знает, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует ее начинать", — сказал он, говоря о "завуалированных ядерных угрозах" Кремля.

"Мы тщательно следим за российскими ядерными силами. Мы не видели никаких изменений в позиции России, но мы сохраняем бдительность", — отметил Столтенберг.

В октябре прошлого года ежегодные учения НАТО по ядерному реагированию прошли на юге Европы, в них приняли участие десятки самолетов. Боевое оружие использовано не было, подчеркнули в НАТО.

Как сообщалось ранее, 3 октября в ответ на целенаправленное повреждение газопроводов Nord Stream министры обороны государств-членов Совместных сил быстрого реагирования договорились об усилении военной и разведывательной деятельности в Балтийском море.