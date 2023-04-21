Столтенберг: союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса

Государства, входящие в Североатлантический альянс, согласились с тем, что Украина станет членом блока. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Sky News.

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По словам Столтенберга, прямо сейчас первоочередная задача для НАТО — обеспечение победы Украины в войне с Россией, однако после этого у Киева должны быть инструменты для "предотвращения новых атак". Эти заявления генсек альянса сделал перед встречей контактной группы по помощи Украине на авиабазе Рамштайн в ФРГ.

"Законное место Украины — в евроатлантической семье. Законное место Украины — в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным", — говорил Столтенберг накануне на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Недопущение расширения НАТО было одной из декларируемых целей полномасштабного вторжения российских войск в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года. В начале апреля 31-м членом альянса стала подавшая заявку в мае прошлого года Финляндия, в результате чего граница РФ со странами НАТО увеличилась вдвое.