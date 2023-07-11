Столтенберг: Украина будет приглашена в альянс, когда страны НАТО договорятся об условиях

Приглашение вступить в НАТО будет сделано Украине, когда страны альянса согласуют условия, заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита НАТО в Вильнюсе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы ясно дали понять, что пригласим Украину вступить в НАТО, когда страны альянса договорятся об условиях", - сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции после встречи лидеров НАТО.

Альянс также согласился освободить Украину от плана действий по членству (ПДЧ). Столтенберг подчеркнул, что это сократит путь Украины в НАТО "с двух шагов до одного шага".

Лидеры НАТО также приняли решение о создании совета Украина-НАТО и утвердили долгосрочный план поддержки Вооруженных сил Украины.

Перспектива членства Украины в Североатлантическом союзе была главной темой обсуждения на саммите НАТО. До сих пор Киев призывал своих партнеров взять на себя обязательства по членству страны после завершения войны, между тем, Запад утверждал, что альянсу теперь следует сосредоточиться на практической поддержке.