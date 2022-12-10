Столтенберг: война в Украине может перерасти в войну между НАТО и Россией. Мы пытаемся этого избежать
Foto: AP/Scanpix/LETA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине может перерасти в конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией. Его высказывания в интервью норвежскому телеканалу NRK cо ссылкой на Associated Press приводит Meduza.

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"Война в Украине ужасна. Она также может превратиться в полномасштабную войну, которая перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Мы каждый день работаем над тем, чтобы избежать этого", - отметил генеральный секретарь НАТО

Как пишет The New York Times, Столтенберг также сказал, что "понимает" тех, кто "устал" от поддержки Украины и недоволен высокими ценами на еду и энергоносители, однако, по его мнению, Запад будет должен "заплатить гораздо более высокую цену", если Владимир Путин победит в Украине и поставит под угрозу свободу и мир в этих странах.

9 декабря Владимир Путин заявил, что Россия, по его мнению, может, по аналогии с США, включить в свою военную доктрину право на превентивный обезоруживающий ядерный удар.

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