Сторонники Лукашенко против всего белорусского: что с культурой Беларуси?

Нападки сторонников Лукашенко на культурные проекты, преследования по политическим мотивам, сокращение финансирования, "милитаризация" — DW о том, какова ситуация в белорусской культуре.

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Сторонники Александра Лукашенко и "русского мира" атакуют в Беларуси культурные и развлекательные проекты, если видят в них что-то, по их мнению, националистическое или оппозиционное. В ответ на сообщения от политически бдительных граждан закрывали художественные выставки. После визита журналистов госСМИ и силовиков был закрыт минский книжный магазин "Кнiгаўка", а издатель Андрей Янушкевич и сотрудница магазина, блогер Анастасия Карнацкая, почти месяц провели за решеткой заключении.

Ресурс Reform.by получил от читателей копию письма в администрацию президента: пенсионерка жалуется, что в Минкульте работает много "националистов" и что ведомство тратит слишком много на архитектуру западных регионов страны, а православные храмы и архитектура 19-20 веков страдают. Администрация, сообщает издание, поручила разобраться в ситуации.

Нападки со стороны тех, кто поддерживает курс Лукашенко, на не устраивающие их культурные проекты, происходят на фоне массовых увольнений и преследований по политическим мотивам в культурной сфере. Чем это грозит?

1000 случаев преследований в отношении деятелей культуры



Беларуская рада культуры (Белорусский совет культуры, БСК) с 2020 года зарегистрировала почти 1000 случаев преследований и давления в отношении деятелей культуры. "Остановка деятельности издательств и ряда негосударственных учреждений, объектов развлекательной индустрии свидетельствует о том, что культурное пространство, которое казалось более-менее безопасным в Беларуси, сейчас трактуется как враждебное.

У бара "Каліноўскі" кроме названия ничего белорусского нет, но даже оно приводит в бешенство активных сторонников Лукашенко, которые требуют закрыть заведение и открыть на этом месте бар "Батькин угол", — отмечает руководитель БСК Сергей Будкин.

7 июня саму Раду культуры власти Беларуси признали экстремистской организацией, экстремистским также признан логотип объединения в виде части белорусского орнамента. "Если продолжить логическую цепочку, можно прийти к тому, что экстремистским будет признан белорусский язык, и все люди, которые на нем разговаривают, станут участниками экстремистского формирования", — не скрывает возмущения Будкин.

Нападки провластных активистов ведут к расколу в обществе?



"Боевые вылазки "ябатек" (ярых сторонников Лукашенко. — Ред.), которые набрасываются на издательства или доносят на художников, в значительной степени тождественны, например, усилиям белорусов по заваливанию соцсетей международных компаний просьбами отказаться от сотрудничества с властями РБ", — убежден белорусский искусствовед Никита Монич.

По его мнению, сейчас происходит активизация всего белорусского общества, которое до недавнего времени было глубоко аполитичным, в том числе и той его части, что поддерживает политику властей. Если раньше, говорит Монич, запросы государства в отношении его сторонников ограничивались посылом "не будь активным, сиди тихо", то сейчас — "все делают, что могут".

"Если говорить о нападках провластных активистов на белорусскую культуру, то они не выглядят чем-то масштабным, но в каждом отдельном случае — это большая драма. И жаль, что люди, которые это делают, не понимают губительности таких действий для белорусского общества. Надеюсь, что это не приведет к открытому конфликту. Да, сейчас в обществе есть разлом, но вряд ли он невосстановимый", — надеется искусствовед.

"Милитаризация" белорусской культуры



Он также обращает внимание на массовую эмиграцию из Беларуси деятелей культуры. С одной стороны, это, по выражению Монича, конечно, трагедия, потому что не все из уехавших смогут сохранить связь с культурой и продолжить существовать как профессионалы. Но с другой — благодаря им "белорусская культура, которая всегда была довольно закрытой, сможет интегрироваться в региональный контекст".

Что касается увольнений в сфере культуры после протестов 2020 года, то, по словам Никиты Монича, белорусским музеям повезло больше, чем другим учреждениям: там оказалось такое количество людей, выступивших против действий властей, что уволить всех было просто невозможно, зачастую руководство избавлялось только от "главных смутьянов".

Сергей Будкин, в свою очередь, указывает на "милитаризацию" белорусской культуры — на руководящие должности в госучреждения назначают людей, связанных с армией. "Руководитель ансамбля танца "Хорошки" — подполковник в отставке, директор Гродненского драмтеатра — бывший военный, руководитель Национального исторического архива был раньше помощником министра обороны, директор литературного музея Янки Купалы — бывшая сотрудница музея истории Великой Отечественной войны", — приводит примеры Будкин.

Сохранение культурного наследия под угрозой?



Также, по его словам, большинство культурных проектов, которые поддерживают власти, связаны с тематикой Великой Отечественной войны: "Если еще в 2019 году мы наблюдали присутствие представителей официального Минска на перезахоронении останков Кастуся Калиновского, было какое-то единение насчет общего пантеона героев — Калиновского, Быкова, Купалы, — то после 2020 года культурные темы сузились до Великой Отечественной, причем в российской трактовке тех событий".

Такая политика, предупреждает Будкин, негативно скажется на финансировании многих проектов, которое и так всегда осуществлялось по остаточному принципу: "Думаю, будет сокращение средств и еще большее увеличение идеологической составляющей, связанной с войной. Естественно, никто не будет ввязываться в какой-то серьезный проект, к примеру, по реставрации. Все, что может вызвать вопросы, будет ставиться на паузу или просто игнорироваться", — убежден Будкин.

В этой связи Никита Монич констатирует, что проектами по реставрации и консервации в Беларуси до 2020 года занимались частные лица, негосударственные организации и фонды. Сейчас, продолжает Монич, "многие пассионарии подверглись репрессиям или были вынуждены уехать, НГО зачищены". Нет и иностранных грантов, за счет которых также действовали многие инициативы. "Это несет угрозу сохранению культурного наследия, под вопросом и проекты, которые финансировало государство — в ситуации кризиса культура будет последним, на что станут выделять деньги", — посетовал Монич.