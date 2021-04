Сторонники Навального вышли на улицы: как проходили митинги в поддержку оппозиционера

В среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, а сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о проведении акций в поддержку своего лидера. Сейчас Навальный находится в тюремной больнице во Владимирской области в тяжелом состоянии, его врачей к нему не пускают. DW следит за событиями этого дня. Указанное журналистами DW время происходящих событий на час отличается от латвийского.

23.58

По последним данным "ОВД-Инфо", на акциях протеста по всей России задержано 1004 человека. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге — 351 человек.

23.28

Акции в Москве и Санкт-Петербурге заканчиваются. Люди начинают расходиться. Больших групп протестующих на улицах не осталось, только журналисты и ОМОН.

23.10

Любовь Соболь, задержанную сегодня утром, отпустили из ОВД, сообщает "Новая газета".

22.50

Число задержанных по всей России превышает 500 человек, сообщил представитель "ОВД-Инфо" Константин Фомин. Более точные данные станут известны позднее после устранения технических неполадок,

22.30

В Санкт-Петербурге на Сенной площади идут массовые задержания. Очевидцы сообщают, что полицейские активно используют электрошокеры.

22.10

По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвуют около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

21.50

Акция в поддержку Алексея Навального прошла в Берлине, сообщает корреспондент DW. Она началась с митинга у здания ведомства федерального канцлера. Выступивший на нем генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика. Затем участники акции, подавляющее большинство из которых были русскоязычными жителями Германии, двинулись к российскому посольству. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных. "Отпускай!" — скандировали протестующие. Закончилась акция у палаточного городка российской оппозиции в центре Берлина. Гражданские активисты из РФ уже две недели ночуют на тротуаре у Бранденбургских ворот, чтобы выразить протест против происходящего в России. Акции в поддержку Навального прошли и в других городах Германии, в частности в Дюссельдорфе.

21.30

В Ростове-на-Дону протестующие зажгли фонарики и скандируют "Свободу Навальному".

21.10

На акции в Волгограде на площади Павших борцов начались задержания. На площади находится около 300 человек, люди продолжают прибывать. Рядом с площадью стоят четыре автобуса, предположительно силовиков. На данный момент "ОВД-Инфо" сообщает о четырех задержанных.

20.58

На центральных улицах Москвы собрались несколько тысяч человек, передает корреспондент DW. Колонны демонстрантов идут по Моховой, Тверской и другим близлежащим улицам. Полиция через громкоговорители предупреждает о том, что акция не согласована, и призывают людей покинуть ее.

В Санк-Петербурге полиция предупреждает демонстрантов об ответственности за несанкционированную акцию. Участники акции движутся из Александровского сада в сторону Исаакиевской площади, однако с самой площади силовики их вытесняют.

20.41

Среди демонстрантов в Москве — оппозиционный политик, председатель совета Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза-младший и писатель Дмитрий Быков.

В Москве перед зданием Российской государственной библиотеки собралось около 500 человек, они выстраиваются в колонну и движутся по Воздвиженке, передают корреспонденты DW. Демонстранты выкрикивают лозунги "Свободу Навальному" и "Выпускай!"

20.30

В центре Санкт-Петербурга началась акция сторонников Навального. После перекрытия Дворцовой площади, где было анонсировано проведение митинга, протестующие начали собираться в Александровском саду. По предварительным оценкам, собралось уже около полутора тысяч человек.

20.15

В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыт самосвалами "Спецтранса". На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: "Так ведь 21-е число". "И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина", — продолжал допытываться корреспондент. "А теперь ждем послание Навального", — усмехнулся полицейский.

19.52

По данным "ОВД-Инфо", к этой минуте в 48 городах России задержаны 302 сторонника Навального.

19.30

В Москве полиция задержала бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова, его подозревают в нарушении при организации акции в поддержку Алексея Навального в российской столице, сообщает "Коммерсант". Поводом для задержания послужил ретвит новости "Эха Москвы" об акции протеста 21 апреля. Как сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, на Рыжкова состаляют протокол о организации несогласованной акции и оставляют на ночь в отделе полиции до заседания суда. Заседание состоится 22 апреля.

На Соболь составят административный протокол

19.05

В отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь составлен рапорт о ее появлении в видеозаписи выступления на радио "Эхо Москвы", сообщил ее адвокат Владимир Воронин. Во время эфира 19 апреля Соболь обсуждала состояние здоровья Навального, намерение прокуратуры Москвы признать ФБК экстремистской организацией и ее преследование по делу о проникновении в жилище. По словам адвоката, полицейские собираются составить в отношении Соболь протокол по ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение порядка проведения собрания, митинга или демонстрации). Соболь была задержана утром 21 апреля.

18.49

Пресненский районный суд Москвы продлил меру пресечения фигуранту "дворцового дела" Константину Лакееву. Он останется под стражей до 23 мая 2021 года. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на пресс-службу суда. По версии следствия, Лакеев бросал снежки в машину ФСБ. Ему вменяют хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору. В связи с акциями в поддержку Алексея Навального, которые прошли с 23 января по 2 февраля, по всей стране возбудили как минимум 90 уголовных дел. Совокупность этих дел называют "дворцовое делом", так как катализатором протестов стал фильм Навального о предполагаемом "дворце для Путина".

Задержано около 200 сторонников Навального

18.30

Акция в Новосибирске подошла к концу. Люди расходятся с площади, скандируя "Мы здесь власть".

18.12

По данным "ОВД-Инфо", к этой минуте в 40 городах России задержаны 194 сторонника Навального.

17.57

О том, как проходила протестная акция в Хабаровске, сообщает корреспондент DW. Отмечается, что власти приняли беспрецедентные для города меры безопасности. Улицы около площади Ленина были заполнены грузовиками с ОМОНом и военными грузовиками. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах.

Основным местом митинга была объявлена площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Сотрудников полиции заинтересовал мужчина, который ходил с конструкцией, напоминающей трость. По просьбе правоохранителей он развернул свою "трость", которая оказалась большим транспарантом с надписью "За Навального". Полицейские попросили мужчину пройти с ними. Полицейских и активиста обступили люди. Хозяина транспаранта вызвался защищать адвокат Владимир Мазнев, вступивший в спор с полицейскими. После дискуссии полицейские проверили документы мужчины и прекратили задержание.

Люди в сформировавшейся толпе начали скандировать "Один за всех и все за одного!", "Врача к Навальному!", "Свободу Фургалу!". К ним вышел сотрудник полиции с мегафоном и потребовал разойтись. Часть людей ушла, а остальные начали водить хоровод. Одна из протестующих развернула плакат в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала.

Десятки людей задержаны в Кемерово

17.40

В Иркутске люди с площади прошли шествием по городу. Они поднимают вверх руки с фонариками и скандируют "Врачей Навальному!"

17.20

В Чите на акцию вышли от 200 до 300 человек. На центральную площадь людей не пустили. Полиция потребовала, чтобы протестующие разошлись, но они начали водить хоровод, сообщает "Чита.ру".

17.00

В Екатеринбурге к месту сбора протестующих прbехали несколько автозаков и машины полиции и водомет, сообщает "Дождь".

В Екатеринбурге к месту сбора приехали водомет, несколько автозаков и машины полиции Фото: Михаил Шевелев / Дождь pic.twitter.com/4TsdXhwNu4

— Дождь (@tvrain) April 21, 2021



16.40

Митинг сторонников Навального проходит в Томске. Протестующие скандируют "Свободу Алексею", "Свободу политзаключенным", "Мы здесь власть!". По оценке "Тайга.инфо", в акции участвуют несколько сот человек.

16.10

На кемеровской акции протеста задержаны 23 человека, сообщает "Медиазона". Среди задержанных корреспондент "Сибирь. МБХ медиа" Андрей Новашов.

На кемеровской акции протеста задержаны 23 человека https://t.co/SHFXB8cZhB — Медиазона (@mediazzzona) April 21, 2021

В Нижнем Новгороде задержали академика РАН

15.40

Задержанного академика РАН Ефима Хазанова в Нижнем Новгороде решили оставить в полиции на ночь. Ему вменяют организацию несогласованной акции.

15.20

Во многих российских городах продолжаются задержания. В частности, в Улан-Уде людьми в штатском задержан кинорежиссер Артем Бурлов, в Красноярске — глава штаба Навального Анастасия Корсакова. В Нижнем Новгороде составлен протокол на задержанного академика РАН Ефима Хазанова, пишет "ОВД-Инфо".

15.12

Акция протеста начинается в Новосибирске. По оценке "Тайга.инфо", в акции участвуют около 500-600 человек.

15.08

Полиция наносит визиты гражданам, зарегистрировавшимся для участия в акции на сайте команды Навального free.navalny.com, пишет Telegram-канал "Протестный МГУ". Одна из подписчиц, студентка МГИМО сообщила, что ей позвонил участковый по адресу прописки и сказал, что знает о ее регистрации на сайте. "Он спросил, собирается ли она идти на митинг, и пригласил на "беседу" в прокуратуру. Тему беседы участковый уточнять не стал, зато обещал подать рапорт по месту жительства в Москве. Что интересно, девушка ни разу не была задержана на митингах и не привлекалась к административной ответственности", — сообщает Telegram-канал.

Протесты в Сибири и на Дальнем Востоке

15.00

В Улан-Уде протестующих попросили освободить площадь в связи с проведением противоклещевой обработки, сообщает "Тайга.инфо". В акции участвуют около 50 человек.

14.55

В мирном шествии в Иркутске участвуют около 1 тысячи человек. Силовики, собравшиеся на площади у облправительства, не мешают проведению акции, пишет "Тайга.инфо". Главный лозунг протестующих — "Свободу Алексею Навальному!" В центре Новосибирска также начали собираться люди. Сообщается о проблемах с мобильным интернетом. Выходы из метро со стороны мэрии города открыты, в центре присутствуют росгвардейцы.

14.50

Команда Навального сообщает, что во Владивостоке люди не расходятся, хотя уже стемнело и выкрикивают антипутинские лозунги.

Во Владивостоке уже стемнело, и люди не расходятся! Кричат: "Путин — вор!"#СвободуНавальному pic.twitter.com/ijpOuzoyNp — Команда Навального (@teamnavalny) April 21, 2021

14.45

В центре Москвы замечена колонна автомобилей Росгвардии, она проехала по Садовому кольцу, сообщила "Новая газета". Кроме того, на Миусскую площадь стянуты автозаки.

На Миусской площади в Москве автозаки. Следите за протестами вместе с нами➡️ https://t.co/fAGJc1Erwj

Видео: "Новая газета" pic.twitter.com/8ZjvMxammT

— Новая Газета (@novaya_gazeta) April 21, 2021

14.40

По данным "ОВД-Инфо", студентам и школьникам в ряде городов угрожают отчислением и уголовными делами в случае, если они будут участвовать в митингах. В частности, администрация Петербургского университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) предупредила о возможном отчислении студентов за участие в несогласованных акциях. В одной из школ Екатеринбурга учащихся предупредили о вероятности привлечения к уголовной ответственности, пишет Znak.com.

14.30

Оппозиционный политик Илья Яшин рассказал у себя в Facebook о том, что заметил за собой слежку в метро.

Акции в Австралии и Новой Зеландии

14.20

В новозеландском Окленде вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны — около 35 человек. "Такое количество русскоязычной публики собралось впервые за всю историю новой Зеландии", — сообщила DW представитель русскоязычного комьюнити в Австралии и Новой Зеландии Евгения Манакова. Она также отметила, что комьюнити планирует выйти на более масштабные митинги предстоящую субботу, поскольку сегодня многие не смогли участвовать в акциях из-за работы.

14.10

В Мельбурне состоялась самая масштабная протестная акция с момента начала протестного движения в этом австралийском городе, сообщила DW одна из координаторов Ольга Клепова. В митинге на центральной площади Федерации участвовали около 50 человек. "Акция привлекла внимание прохожих и фотографов. Происходящее в России освещается в австралийских СМИ, поэтому многие имели представление о том, почему и зачем мы там стоим, кто-то одобряющие хлопал, кто-то выкрикивал "Well done and good on you", высказывали пожелания здоровья Навальному", -указала Клепова. Кроме того, присутствовали журналист местного телеканала SBS и фотограф информагентств.

Команда Навального опубликовала видео шествия во Владивостоке в поддержку находящегося в колонии политика.

На Ярмыш составляют протокол об организации протестов

13.51

На странице находящейся под домашним арестом Киры Ярмыш появилось сообщение о том, что на нее составляют протокол за организацию акции протеста через интернет. Пресс-секретарь Алексея Навального была задержана утром у своего подъезда, когда вышла в разрешенное время в магазин. Ее страницы в соцсетях ведет команда Навального.

Полный абсурд: на Киру составляют протокол за организацию митинга с помощью интернета. При этом Кира уже 2,5 месяца сидит без интернета под домашним арестом. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) April 21, 2021

13.45

В Санкт-Петербурге после обыска задержан участник акции 23 января по делу о перекрытии дорог Антон Дементьев, сообщает "ОВД-Инфо". Его везут на допрос в Главное следственное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в качестве обвиняемого, заявил он изданию.

13.38

На экране, установленном на площади Ленина в Хабаровске, начали транслировать послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает издание "Сибирь.Реалии". После этого собравшиеся начали кричать: "Позор!".

13.25

В Санкт-Петербурге пришли с обыском пришли к редактору соцсетей штаба Навального. Дома ее не было. Забрали коробку визиток "Умного голосования" и предположительно стикеры", — написали сотрудники штаба в Twitter. Утром с обысками пришли к оператору штаба, волонтерам и активистам.

⚡️С обыском пришли к редакторке соцсетей штаба, дома ее не было.

Забрали коробку визиток "Умного голосования" и предположительно стикеры. Наверное, прошлая партия закончилась.

— Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) April 21, 2021

13.15

В Брянске из-за призыва выйти на митинг задержали местного жителя Константина Веденкина, пишет "ОВД-Инфо", ссылаясь на его жену. "Полицейские остановили Веденкина на улице, после этого пришли в его квартиру с обыском. У задержанного и его жены изъяли все средства связи, самого Веденкина после обыска увезли в Советский ОП Брянска", — указывается далее.

13.00

В самарский штаб Навального пришли с обыском полицейские, пишет "МБХ медиа" со ссылкой на главу штаба Марину Евдокимову. По ее словам, сотрудников в этот момент в штабе не было, никаких подробностей неизвестно. Ранее в тот же день пришли с обыском в штаб Навального в Екатеринбурге и к его координатору Алексею Гресько. В Хабаровске задержана корреспондент местного Штаба Навального Мария Нуйкина.

12.55

В Хабаровске задержана корреспондент местного Штаба Навального Мария Нуйкина. Ее везут в ОП № 4 по Хабаровску, сообщил штаб. Причину задержания не назвали.

12.50

По данным издания Vesma.today, в Магадане задержаны не менее восьми человек, акцию протеста разогнали силовики.

В Магадане впервые разогнали акцию протеста. Задержано не менее 8 человекhttps://t.co/Huus4YYSQE — Весьма (@Vesmatoday) April 21, 2021

12.40

Как сообщает корреспондент DW в Санкт-Петербурге, Дворцовая площадь огорожена переносными металлическими решетками со стороны Невского проспекта, бетонных заграждений нет. Со стороны Эрмитажа на площади собираются военные оркестры. На вопрос журналиста о том, будет ли вечером выступление духовиков, один из музыкантов, смеясь ответил: "Нет, вечером здесь будут выступления за Навального. А нас просто собрали на репетицию". На Невском проспекте не замечено ни одного автозака или просто бронированной машины, как и ни одного пикетчика.

12.30

К журналистам независимых изданий пришла полиция. "Новая газета" сообщила о визите к автору Никите Гирину в 6 утра. Журналист не открыл дверь, затем полицейские обратились к соседям, но те не выдали информацию о журналисте, пишет издание. "Медиазона" сообщила о визите трех полицейских по месту прописки корреспондента Никиты Сологуба в городе Балаково Саратовской области. Дома была мать журналиста, она не открыла дверь. По ее словам, силовики интересовались, часто ли Сологуб бывает дома и участвовал ли он в митингах.

В екатеринбургском Штабе Навального проходит обыск

12.22

В Штаб Навального в Екатеринбурге пришла с обыском полиция, пишет "Урал. МБХ медиа" со ссылкой на координатора Алексея Гресько. "Обыск проходит в отсутствие сотрудников штаба в обыскиваемом помещении", — сообщает издание в Telegram.

12.15

В Хабаровске и Владивостоке после размещения спецтехники и перекрытия центральных площадей и улиц организаторы перенесли точки сбора. По данным "Новой газеты", во Владивостоке задержаний пока нет, но уже несколько часов в центре города стоят десятки автозаков, полицейских автомобилей и машин Росгвардии. Тем временем в Петропавловске-Камчатском в акции участвуют около 30-40 человек.

⚡️Власти бросили все силы на то, чтобы в рабочий день перекрыть центральные улицы.

Их тактика — разделить нас на мелкие группы. Мы учитываем это и будем корректировать план действий.

‼️Координируемся только в нашем телеграм-канале: https://t.co/v60b83Icoa pic.twitter.com/DM7n3CLOwI

— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) April 21, 2021



12.12

Любовь Соболь, задержанную в Москве не представившимися сотрудниками в штатском, а также сотрудниками 2-го спецполка, привезли к ОДВ Донской и держат уже почти два часа в холодном автобусе, не оформляя протоколов доставления и задержания. Причина задержания также не называется, сообщается в Twitter политика.

Из ОВД Донской https://t.co/k5Kor6gN5q — Соболь Любовь (@SobolLubov) April 21, 2021

На Дворцовой площади в Петербурге репетируют парад

12.00

Издание SOTA пишет о внезапной репетиции парада на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

11.55

Организация "Нижегородский политический красный крест" сообщила о задержании правозащитника Станислава Дмитриевского. "Куда намереваются доставить Дмитриевского, неизвестно. Основания для задержания также выясняются. Мы следим за развитием ситуации", — указывается в заявлении.

11.48

По данным DW, в Хабаровске, который после массовых протестов лета-осени прошлого года еще называют протестной столицей, власти предприняли беспрецедентные для города меры безопасности. Улицы около площади Ленина забиты грузовиками с ОМОНом и военными грузовиками. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Учтен опыт протестов 23 января, когда люди бегали от ОМОНа между площадью Ленина и Комсомольской площадью. Сегодня автозаки разместили на обеих площадках.

11.40

В башкирском Чекмагуше задержан активист Руслан Нуртдинов, его везут в Уфу, сообщает правозащитная организация "Открытка".

"ОВД-Инфо" заявило о фишинговом боте

11.35

С утра замечено распространение фишингового бота, замаскированного под правовой бот "ОВД-Инфо", который используется при задержаниях на протестных акциях, предупреждает организация.

11.27

Студентов Уральского государственного лесотехнического университета обязали прийти сегодня на генеральную уборку, сообщает Штаб Навального в Екатеринбурге. Как следует из опубликованных объявлений, явку студентов будет проверять ректор, а выход из общежития вечером закроют.

Надо же какое совпадение, сегодня в Лестехе внезапная генеральная уборка, на которую обязывают явиться всех студентов! pic.twitter.com/Vm9hwlVc1F — Штаб Навального в Екатеринбурге (@teamnavalny_ekb) April 21, 2021

11.20

Адвокат Алексей Аванесян у себя в Facebook опубликовал кадры из Краснодара с предполагаемыми правокаторами у здания УВД по Западному внутригородскому округу. После начала съемки мужчины организованно перешли на соседнюю остановку.

11.12

Задержанная накануне в Щекино Тульской области Наталья Похилько доставлена в больницу с диагнозом "гипертонический криз", сообщает "ОВД-Инфо". По данным издания, ей вменяют в вину статью об организации несогласованной акции (вероятно, ч. 2 ст. 20.2 КоАП), поводом послужил репост сообщения о протестах 21 апреля без указания места проведения акции.

11.05

"Новая газета" опубликовала фотографии из Владивостока, на которых видно стянутые автозаки в центр города, где через несколько часов должна начаться акция в поддержку Навального.

Центр Владивостока сейчас.

Фото: Валерия Федоренко / "Новая газета" pic.twitter.com/UCe90DZGXs

— Новая Газета (@novaya_gazeta) April 21, 2021



10.55

В центре Екатеринбурга уже утром перекрыли улицу Попова на участке между улицами Хохрякова и Вайнера, где планируется провести митинг в поддержку Навального, пишет Znak.com. В УГИБДД по Екатеринбургу изданию сообщили, что меры связаны с репетиций парада Победы, она начнется в 18 часов по местному времени.

Задержана Кира Ярмыш

10.48

Находящаяся под домашним арестом пресс-секретарь Навльного Кира Ярмыш задержана у подъезда, когда вышла в разрешенное время в магазин.

@Kira_Yarmysh только что задержали у подъезда ее дома, когда она вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов! — Advocat_Polyakova (@AdvocatPolyako1) April 21, 2021

10.40

В Пензе задержан депутат от КПРФ Александр Рогожкин. Его задержали с применением силы и доставили в отдел полиции № 1, сообщается в Telegram-канале политика. Силовики грозят составить протокол по статье о повторном нарушении законодательства о массовых акциях.

10.35

По данным издания SOTA, в Сыктывкаре задержана экоактивистка Нина Ананина, ей вменяют организацию акции в поддержку Навального. "Нина — мать троих несовершеннолетних детей, двое из которых еще ходят в детский сад. Сама женщина активно участвовала в протесте против строительства мусорного полигона на станции Шиес", — сообщается далее.

10.32

Депутат Хельга Пирогова на заседании Совета депутатов Новосибирска подняла вопрос о ситуации с Алексеем Навальным. После упоминания его фамилии в зале раздался гул.

Седьмая сессия горсовета началась. Присутствуют 45 депутатов из 50. Депутаты Коалиции сегодня пришли в футболках в поддержку Алексея Навального. #свободуНавальному pic.twitter.com/NvuhnxBGdT — Штаб Навального в Новосибирске (@teamnavalny_nsk) April 21, 2021

10.25

Ночью в Петербурге был задержан культуролог-востоковед Михаил Вогман, сообщило "ОВД-Инфо" со ссылкой на его подругу, сообщившую, что Вогман регистрировался в базе данных для участия в митинге. Полицейские сообщили ему, что не отпустят до утра, и он перестал выходить на связь. Утром "ОВД-Инфо" написало, что Вогмана отпустили из линейного отдела полиции на Московском вокзале, а задержание оказалось не связанным с акциями.

В Москве задержана Любовь Соболь

10.15

Издание SOTA пишет о задержании соратницы Навального Любови Соболь у метро "Автозаводская". "Ее вытащили из такси и увезли в неизвестном направлении", — сообщили журналисты.

10.10

В Екатеринбурге проходит обыск у координатора Штаба Навального Алексея Гресько начался обыск, в Красноярске — у активиста Герасима Артемьева, сообщает "Апология протеста" со ссылкой на адвокатов Алексея Бушмакова и Татьяну Галееву. Кроме того, в Красноярске через несколько часов пройдет суд по делу задержанного накануне Александра Письмана, на которого составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ за анонс акции в Facebook, указывается далее.

09.50

По данным "ОВД-Инфо", накануне акции протеста задержания проведены, по меньшей мере, в 20 российских городах, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Вологде, Иванове, Красноярске, Кургане, Брянске, Краснодаре, Твери, Ростове-на-Дону, Перми, Новосибирске, Улан-Удэ, Туле, Волгограде, Великом Новгороде. Большинство людей задержаны из-за постов в соцсетях по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Обыски в Санкт-Петербурге

09.35

Штаб Навального в Санкт-Петербурге сообщает о проведении с самого утра обысков у его активистов и волонтеров. "Обыски проходят в основном по делу о перекрытии дорог — его придумали сотрудники полиции после январских акций. Якобы люди препятствовали движению транспорта в центре Петербурга во время зимних акций в поддержку Алексея Навального", — указывается далее.

⚡️В Петербурге обыски с самого утра. Известно, что уже пришли к оператору штаба, нескольким волонтерам и активистам. — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) April 21, 2021

09.20

Telegram-канал "Ротонда" сообщил, что в Санкт-Петербурге ночью пришли с обыском к его сооснователю, корреспонденту "Фонтанки.ру" Ксении Клочковой. "Следователя интересовала не журналистка, а сотрудник петербургского штаба Алексея Навального Денис Кабаков, который в прошлом году на протяжении нескольких месяцев жил с ней в одной квартире. В постановлении об обыске было указано только его имя", — указывается далее. Обыск проведен в рамках "дела о перекрытии дорог", которое было заведено после протестов 23 января, Клочкова опрошена в качестве свидетеля. Telegram-канал сообщает также о сегодняшних обысках у нескольких активистах, в частности, координатора движения "Весна" Валентина Хорошенина, регионального координатора движения Евгения Затеева, редактора канала "ЯГражданин" Александра Бабушкина, активиста ЛПР Дмитрия Киселя. Накануне полицейские нанесли визиты не менее чем 11 активистам, некоторым "вручили предостережения о том, что организовывать несогласованные мероприятия недопустимо".

В Австралии начались акции в защиту Навального

08.44

В Австралии начались митинги в защиту Алексея Навального. В частности, активисты провели акцию перед генконсульством РФ в Сиднее. "Несмотря на рабочий день, пришло более 20 человек и журналисты пары каналов. К акции присоединились и некоторые посетители консульства. Сотрудники консульства дать комментарий отказались", — сообщил DW один из членов местного координационного совета Илья Фомин. Консул сообщил, что не может выйти, поскольку находится в командировке. В целом акция прошла мирно, на ней присутствовали представители телеканала SBS и других местных СМИ. Акция проходит также в Аделаиде, чуть позже начнутся митинги в Мельбурне и Перте, указала член координационного совета русскоязычного комьюнити Евгения Манакова.

08.00

Штаб Навального в Новосибирске сообщил о появлении ограждений на центральной площади города, где вечером пройдет акция в защиту находящегося в колонии политика.

На площади Ленина появились заборы. Но это не повод оставаться дома. В 19:00 собираемся здесь. Сегодня. pic.twitter.com/dbFZ6jAkGR — Штаб Навального в Новосибирске (@teamnavalny_nsk) April 21, 2021

07.45

На северо-западе Санкт-Петербурга замечена колонна тяжелой техники, сопровождаемая полицией. По данным издания "Фонтанка.ру", в сторону центра города проехали синие водометы с надписью ОМОН.

07.30

В Новосибирске депутаты оппозиционной коалиции "Новосибирск 2020" и их помощники пришли на сессию горсовета в футболках в поддержку Алексея Навального.

Седьмая сессия горсовета началась. Присутствуют 45 депутатов из 50. Депутаты Коалиции сегодня пришли в футболках в поддержку Алексея Навального. #свободуНавальному pic.twitter.com/NvuhnxBGdT — Штаб Навального в Новосибирске (@teamnavalny_nsk) April 21, 2021

06.00

Главную площадь Улан-Удэ — площадь Советов в день митинга сторонников Навального закроют для ухода за голубыми елями и противоклещевой обработки, пишет издание "Тайга.Инфо". Комитет городского хозяйства мэрии города объявил о перекрытии площади 21 апреля с 17 до 21 часа. "Местные жители отметили, что никогда прежде не слышали о таких мероприятиях в центре Улан-Удэ", — сообщает портал.

05.00

В Москве 21 апреля с самого утра перекроют основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю, в том числе Манежную, где намерены собраться сторонники Навального, сообщают СМИ, ссылаясь на источники в администрации. Основанием для перекрытия они называют обеспечение мер безопасности в связи с оглашением послания Путина Федеральному собранию, которое пройдет в Манеже.

Две российские соцсети удаляют призывы к участию в акциях

04.00

"Одноклассники" удаляют призывы к митингам. Это делается по требованию Роскомнадзора, пояснили пресс-службы компаний агентству ТАСС. "За каждую единицу контента нам грозят неадекватно большие штрафы. Доступ к контенту может быть ограничен после получения официального запроса", — сообщили "ВКонтакте".

03.00

В Санкт-Петербурге у председателя "Альянса учителей" Даниила Кена прошел обыск дома, изъяли носители информации и печатную продукцию. Его компьютер был конфискован еще во время предыдущего обыска. Главу профсоюза задержали для "опроса", сообщил его брат в Twitter.

02.00

В Екатеринбурге ряд центральных улиц будет перекрыт во время предполагаемой акции в поддержку Навального. Власти неожиданно изменили время проведения ночной репетиции парада по случаю 76-летия победы над нацизмом и перекроют улицы с 18.00 21 апреля, а не с 20.00, указывает издание "Екатеринбург онлайн".

В разных регионах арестовывают и задерживают активистов

01.00

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Партии Роста" Максим Резник в своем Telegram-канале сообщил об угрозах в свой адрес в связи с акцией в поддержку Навального. По словам политика, двое неизвестных на улице попросили его сесть в автомобиль, где потребовали осудить акцию "как незаконную и провокационную", а в случае отказа перевести Резника из свидетелей в обвиняемого по "делу о наркотиках". Депутат не уточнил, о каком именно деле шла речь, но добавил, что в ближайшие часы с ним обещали связаться и "обеспечить реализацию".

00.15

Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 8 и 10 суток двух активисток местного штаба Навального из-за ролика в TikTok с анонсом протестной акции, передает Telegram-канал "Апология протеста". По его информации, Марьям Дадашева арестована на 8 суток, а Алипат Султанбегова — на 10 суток.

00.05

В Твери координатор штаба Навального Андрей Прокудин арестован на четверо суток по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, сообщили в штабе.