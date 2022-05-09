Странам ЕС не удалось договориться о новом пакете санкций против России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Странам ЕС на встрече послов 8 мая не удалось договориться о новом пакете санкций против России. Ограничения на импорт и транспортировку российской нефти блокируются Венгрией, Грецией и Кипром. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщило агентство Bloomberg.

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Как пишет портал "Радио Свобода", шестой пакет санкций предусматривает, в числе прочего, запрет на покупку и перевозку российской нефти. Исключение для импорта до 2024 года предлагается сделать для Венгрии, Чехии и Словакии, чьи экономики сильно зависят от российского топлива. Венгерские власти считают, что этого смягчения для них недостаточно, и требуют компенсировать им расходы на переориентацию на поставки из других стран.

Кипр и Греция, контролирующие значительный танкерный флот, просят отложить запрет на транспортировку нефти до тех пор, пока аналогичное ограничение не будет введено странами G7, передает Bloomberg. Саммит стран "Семерки" состоялся в онлайн-формате вечером 8 мая.

В рамках нового пакета санкций Евросоюз планирует ввести нефтяное эмбарго против России, запретить перевозку и страховые услуги для перевозки российской нефти, запретить вещание трех государственных телеканалов. Сбербанк и еще два крупных банка отключат от системы межбанковской коммуникации SWIFT, кроме того, планируется запретить покупать недвижимость в ЕС гражданам России-не резидентам Союза.

Власти Венгрии неоднократно заявляли, что будут блокировать предложения об ограничении на поставки российского топлива. Санкционный пакет должен приниматься единогласным голосованием.

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