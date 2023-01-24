"Страна.ua": вертолет, на котором летел глава МВД Украины, разбился из-за ошибки пилота

Причиной крушения вертолета в киевском пригороде Бровары 18 января стала ошибка пилота, который из-за тумана с опозданием заметил высотное здание. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в МВД Украины, которые знакомы с предварительными результатами расследования. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Как утверждает один из собеседников "Страны.ua", пилот вертолета специально летел на небольшой высоте над Броварами из-за опасений, что со стороны Беларуси в это время будут нанесены ракетные удары. При этом в день катастрофы был сильный туман, из-за чего пилот слишком поздно заметил многоэтажный дом, где из-за отсутствия электричества не работали сигнальные фонари.

Источники издания также утверждают, что на работу навигационных приборов вертолета могли повлиять средства радиоэлектронного подавления, которые в то время использовали украинские силы. "В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен и вертолет упал на ближайший детсад", — сообщил один из собеседников "Страны.ua".

По последним данным, жертвами авиакатастрофы 18 января стали 14 человек, в том числе один ребенок. На борту разбившегося вертолета находились представители руководства МВД Украины, включая главу ведомства Дениса Монастырского. Ранения получили 25 человек, в том числе 11 детей.

Вскоре после инцидента Служба безопасности Украины называла ошибку пилота в числе основных версий случившегося. Также СБУ допускала, что причиной крушения могли стать техническая неисправность воздушного судна и умышленные действия по уничтожению вертолета.