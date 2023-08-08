Страны Африки готовы направить в Нигер 25 тысяч военных, чтобы вернуть к власти свергнутого президента
Foto: AP/Scanpix/LETA

Группа африканских стран, входящих в блок ЭКОВАС, готовы направить в Нигер 25 тысяч военных для восстановления власти президента Мохамеда Базума, свергнутого собственной гвардией. Об этом сообщает RFI со ссылкой на источники.

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Окончательное решение, как ожидается, будет принято на саммите ЭКОВАС, который пройдет 10 августа в Нигерии. Помимо этой страны, в организацию входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-дʼИвуар, Кабо-Верде, Либерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того, а также Буркина-Фасо, Гвинея, Мали и Нигер, однако их членство приостановлено в связи с военными переворотами.

По данным RFI, половину заявленного контингента готова предоставить Нигерия, ее же офицеры будут осуществлять общее руководство. Также в группировку войдут военные из Кот-дʼИвуара, Сенегала и Бенина.

В сообщении RFI подчеркивается, что ЭКОВАС рассматривает сценарий ввода союзных войск в Нигер как крайний вариант.

Сегодня делегация организации, а также представители ООН и Африканского союза должны были прибыть в эту страну на переговоры, одна устроители переворота отказали им во въезде. Ранее в Нигер также приезжала и.о. заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд — она охарактеризовала переговоры с представителями мятежников как "трудные".

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля, когда гвардия отстранила от власти президента Мохамеда Базума. Через два дня генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым главой государства.

Страны ЭКОВАС уже заявляли о готовности начать интервенцию в Нигер. Вскоре военная хунта заявила о закрытии воздушного пространства страны и перекрыла сухопутные границы. Мали и Буркина-Фасо, где также правят военные, пришедшие к власти после вооруженных переворотов, предостерегли ЭКОВАС, что "любое военное вмешательство в дела Нигера будет равносильно объявлению им войны".

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