Страны Балтии и Польша осудили Беларусь за использование мигрантов в политических целях

Во вторник, 9 ноября, председатели комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польша провели видеосовещание в связи с ситуацией на границе Польши и Беларуси и выступили с совместным заявлением.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В заявлении руководители комиссий по иностранным делам осуждают и выступают против создания и эскалации режимом Александра Лукашенко кризиса на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью, также являющихся внешними границами Европейского союза и НАТО.

"Это беспрецедентный феномен, организованный властями Белоруссии для дестабилизации ситуации в наших странах и Европейском союзе в целом", — подчеркивается в заявлении.

Представители парламентов стран Балтии и Польши заявили, что недопустимо использовать людей, граждан третьих государств, в качестве живых щитов в циничных политических играх, цель которых — отвлечь внимание общества Беларуси от незаконного применения власти. Продолжение этой деятельности неминуемо приведет к серьезному гуманитарному кризису, в ответе за который будут власти в Минске.

Также в заявлении выражена обеспокоенность в связи с тем, что власти Беларуси получили поддержку этой деятельности в виде кампании по дезинформации, которую проводит Российская Федерация.

"Мы призываем власти Европейского союза и все государства-члены незамедлительно принять меры с целью введения новых, более обширных и серьезных санкций против лиц и институтов, ответственных за кризис. Мы поддерживаем решение польских властей временно закрыть границу на пропускном пункте Кузница Белостоцкая — Брузги с целью борьбы с попытками нелегального пересечения границы, которому способствуют службы Беларуси", — говорится в заявлении.

Также представители парламентов призвали все государства и имеющие соответствующие полномочия международные организации постоянно оказывать давление на власти Беларуси, чтобы завершить этот кризис как можно скорее.