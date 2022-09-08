Страны Балтии и Польша запрещают въезд россиян по любым шенгенским визам с 19 сентября (ОБНОВЛЕНО)

В полночь с 18 на 19 сентября Эстония закроет "внешнюю шенгенскую границу" для россиян независимо от того, какая именно страна выдала им туристическую визу. Об этом на пресс-конференции правительства Эстонии сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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По словам главы эстонской дипломатии, такое решение "эффективно поможет" снизить поток россиян, пересекающих границу. Министр также добавил, что принимаемая мера — это призыв к гражданам РФ: "Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады!"

Ограничения не распространяются на тех, кто приезжает для посещения родственников, а также "диссидентов" и обладателей вида на жительство.

Позднее премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии и Польши опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили, что идентичные меры введут все четыре страны. "Нашим пограничным службам требуются огромные ресурсы для обеспечения безопасности Европы и обеспечения того, чтобы российские граждане, въезжающие в Шенгенскую зону, не представляли угрозы для нашей общей безопасности и стабильности наших обществ. Также недопустимо, чтобы граждане государства-агрессора могли свободно путешествовать по ЕС, в то время как в Украине людей пытают и убивают. Большинство виз было выдано гражданам России до полномасштабной агрессии России в Украине, в других геополитических условиях и соображениях", — сказано в тексте.

На прошлой неделе министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Польши и Литвы опубликовали совместное заявление, в котором пообещали ограничить пересечение границы для граждан РФ, чтобы "решить неотложные проблемы общественной безопасности".

Эстония с 18 августа не впускает в страну россиян, которым сама ранее выдала туристическую визу. Также правительство республики серьезно запретило гражданам РФ и Беларуси получать документы для учебы в Эстонии и серьезно усложнило получение рабочих виз.