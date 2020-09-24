Страны Балтии расширяют санкции против Минска

Латвия, Литва и Эстония расширяют санкции в отношении граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов президента и подавлении мирных протестов, сообщает информагентство BNS.

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Как сообщил агентству представитель президента Литвы, в санкционный список, которые планируется опубликовать 25 сентября, будут добавлены 103 человека, в том числе судьи, сотрудники президентской администрации, ОМОНа и других силовых структур.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич подтвердил наличие договоренности о расширении санкций. Между тем Сейм Латвии принял резолюцию с предложением добавить в санкционный список 80 лиц, в том числе главу Минобороны Беларуси Виктора Хренина и главу Генштаба ВС Александра Вольфовича.

Ринкевич также заверил, что страны Балтии расширят санкции по отношению к Беларуси, поэтому "данный список не будет последним". Ринкевич отметил, что Латвия, Литва и Эстония приняли решение самим расширять санкционный список, не дожидаясь, когда аналогичное решение примет и согласует Евросоюз.

Министр иностранных дел Латвии сегодня, 24 сентября, провел встречу с белорусскими оппозиционерами Валерием и Вероникой Цепкало, сообщается на сайте министерства. Латвия заинтересована в нормализации ситуации Беларуси, которая должна произойти путем демократических изменений, отметил Ринкевич. Он также подтвердил, что Рига не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси. В свою очередь, Валерий Цепкало подчеркнул важность поддержки со стороны Латвии и международного сообщества в целом. Участники встречи выразили надежду, что получится организовать проведение в Беларуси новых выборов президента с участием международных наблюдателей.

Тем временем стало известно, что Эстония выделит 100 тысяч евро на поддержку гражданского общества и свободы прессы в Беларуси. Как сообщает МИД Эстонии, на эти средства планируется также оказать психологическую поддержку "жертвам насилия со стороны режима".

Санкции за нарушение прав человека в Беларуси собираются ввести также Великобритания, США и Канада, передает Reuters со ссылкой на четыре собственных источника. По их данным, штрафные меры могут вступить в силу уже 25 сентября, если этот процесс не затянется из-за координации действий между правительствами в Лондоне, Вашингтоне и Оттаве. В санкционный список планируется включить лиц, которые несут ответственность за фальсификацию выборов президента и подавление мирных протестов в Беларуси.