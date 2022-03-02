Страны Балтии сокращают импорт электроэнергии из России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Балтийские операторы электросетей сокращают коммерческий импорт электроэнергии через соединения с Россией, сообщает литовская компания Litgrid.

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С четверга общий объем электроэнергии, импортируемой из России в страны Балтии, не превысит 300 мегаватт (МВт) — через системные соединения Литвы и Латвии с Россией не сможет поступать более чем 150 МВт по каждому из соединений.

По словам главы Litgrid Рокаса Масюлиса, работа системы электроснабжения будет обеспечиваться за счет местного производства в Литве и импорта из Евросоюза через соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

Литва еще раньше приняла меры по сокращению потоков электроэнергии из третьих стран. Коммерческие потоки с Беларусью через соединения Литвы были приостановлены с ноября 2020 года, с лета того же года России и Беларуси запрещено использовать литовскую электроэнергетическую инфраструктуру для резервных услуг.

Литва, Латвия, Эстония, Беларусь и Россия по-прежнему входят в единую энергосистему БРЭЛЛ, управляемую из Москвы. Страны Балтии планируют выйти из постсоветской энергосистемы IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ) и синхронизироваться с сетями Европы до конца 2025 года.

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