Страны "большой семерки" осудили хаотичные военные атаки РФ на мирных жителей Украины
Foto: Publicitātes foto

Министры иностранных дел "группы семи" (G7) резко осудили хаотичные российские атаки на гражданское население в Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Все, кто совершает военные преступления, включая беспорядочное применение оружия против гражданского населения, будут привлечены к ответственности", — говорится в заявлении, обнародованном в четверг, 17 марта, после видеоконференции глав МИД G7, в которой также участвовал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Из-за развязанной президентом РФ Владимиром Путиным "неспровоцированной и позорной" войны миллионы людей в Украине вынужденно стали беженцами, продолжается разрушение инфраструктуры, больниц, театров и школ, говорится далее в документе.

В связи с этим "большая семерка" приветствовала расследование возможных военных преступлений в Украине, начатое в марте главным следователем Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом.

В ходе видеоконференции министры G7 также договорились значительно увеличить гуманитарную помощь Украине и призвали другие страны присоединиться к этим усилиям. Кроме того, они призвали Россию незамедлительно допустить доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие украинские города, осажденные российской армией.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя