Страны ЕС договорились о четвертом пакете санкций против "режима Лукашенко"
Foto: AP/Scanpix/LETA

21 июня в Люксембурге министры иностранных дел стран Европейского союза достигли договоренности о санкциях, которые будут применены к важнейшим отраслям народного хозяйства Беларуси.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Санкции, которые предусматривается официально утвердить в ближайшие дни, будут направлены против отраслей, обеспечивающих большими доходами авторитарный режим Александра Лукашенко. Под санкции попадут экспорт калийных удобрений и переработка нефтепродуктов, подтвердили AFP два европейских дипломата.

Заседание глав-МИД стран ЕС стартовало с неформального завтрака с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. "Cанкции не серебряная пуля, но они могут помочь положить конец насилию и освободить людей", — заявила Светлана Тихановская в своем Twitter.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием Совета министров иностранных дел Евросоюза анонсировал, что санкции коснутся 86 человек или организаций, сообщило DW. После введения трех пакетов санкций в октябре, ноябре и декабре 2020 года, в санкционном списке находятся 88 физических лиц, включая Александра Лукашенко, а также семь учреждений и предприятий.

Жозеп Боррель также анонсировал перед заседанием обсуждение экономических санкций в отношении Беларуси. Однако ответить на прямой вопрос, каких секторов экономики коснутся эти решения, он заранее отказался, указав лишь, что они связаны с экспортом.

Ранее DW прогнозировало, что под санкции могут попасть нефтяной и газовый сектор Беларуси, экспорт калия, производство фосфатов и табачной продукции.

Окончательное решение о применении экономических санкций будет принято на саммите ЕС 24-25 июня после встречи глав государств стран ЕС, заявил Боррель.

Новый пакет санкций против "режима Лукашенко" принимается в ответ на посадку самолета Ryanair в Минске и задержание оппозиционера Романа Протасевича.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

45

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Летние фильмы на Лиго и не только. От традиций к творческим экспериментам
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях