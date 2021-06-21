Страны ЕС договорились о четвертом пакете санкций против "режима Лукашенко"

21 июня в Люксембурге министры иностранных дел стран Европейского союза достигли договоренности о санкциях, которые будут применены к важнейшим отраслям народного хозяйства Беларуси.

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Санкции, которые предусматривается официально утвердить в ближайшие дни, будут направлены против отраслей, обеспечивающих большими доходами авторитарный режим Александра Лукашенко. Под санкции попадут экспорт калийных удобрений и переработка нефтепродуктов, подтвердили AFP два европейских дипломата.

Заседание глав-МИД стран ЕС стартовало с неформального завтрака с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. "Cанкции не серебряная пуля, но они могут помочь положить конец насилию и освободить людей", — заявила Светлана Тихановская в своем Twitter.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием Совета министров иностранных дел Евросоюза анонсировал, что санкции коснутся 86 человек или организаций, сообщило DW. После введения трех пакетов санкций в октябре, ноябре и декабре 2020 года, в санкционном списке находятся 88 физических лиц, включая Александра Лукашенко, а также семь учреждений и предприятий.

Жозеп Боррель также анонсировал перед заседанием обсуждение экономических санкций в отношении Беларуси. Однако ответить на прямой вопрос, каких секторов экономики коснутся эти решения, он заранее отказался, указав лишь, что они связаны с экспортом.

Ранее DW прогнозировало, что под санкции могут попасть нефтяной и газовый сектор Беларуси, экспорт калия, производство фосфатов и табачной продукции.

Окончательное решение о применении экономических санкций будет принято на саммите ЕС 24-25 июня после встречи глав государств стран ЕС, заявил Боррель.

Новый пакет санкций против "режима Лукашенко" принимается в ответ на посадку самолета Ryanair в Минске и задержание оппозиционера Романа Протасевича.