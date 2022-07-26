Страны ЕС договорились снизить потребление газа. Их беспокоит сокращение поставок из России

Министры энергетики одобрили компромиссный вариант соглашения о добровольном сокращении странами ЕС использования газа. Речь идет от снижении зависимости от газа с августа по март на 15%, хотя для некоторых стран соглашение в итоге предусматривает менее резкое сокращение.

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"Стремясь повысить безопасность энергоснабжения ЕС, страны-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой", — говорится в сообщении Евросоюза."Цель снижения спроса на газ — его экономия в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

Сокращения могут стать обязательными в случае объявления чрезвычайной ситуации с поставками, но министры ЕС согласились сделать исключения для некоторых стран и отраслей, после того, как ряд стран выступили против первоначального предложения ЕС снизить потребление газа каждой страной в обязательном порядке на 15%.

ЕС пояснил, что некоторые страны, не подключенные к газопроводам других государств-членов Евросоюза, будут освобождены от любого обязательного сокращения закупок газа, поскольку они не смогут найти альтернативные варианты.

Агентство Рейтер со ссылкой на два источника в ЕС сообщает, что против этого соглашения выступила только Венгрия.

Сокращение потребления газа

Как ранее сообщалось, договор был близок к подписанию, хотя переговорщики из некоторых стран пытались продавить исключения или создать лазейки в соглашении, чтобы избежать оговоренного обязательного сокращения в 15%.

Как сообщает Sky News, это вызывает опасения, что итоговое соглашение может оказаться не столь эффективным для того, чтобы обеспечить заявленную цель по сбережению 45 млрд кубометров газа.

По расчетам, этот объем необходим, чтобы Европа смогла спокойно пережить прогнозируемую синоптиками более холодную чем обычно зиму, в случае если Россия прекратит поставки газа в Европу.

Опять ремонт

25 июля российские СМИ сообщили, что "Газпром" намерен остановить еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" (это часть основного газопровода "Северный поток" из России в Европу). В компании объяснили это необходимостью отремонтировать турбину.

В результате суточная производительность "Портовой", как сообщает "Интерфакс", сократится вдвое по сравнению с нынешней (с 67 до 33 млн. куб. м).

Прокачка газа по "Северному потоку" со среды сократится до одной пятой от его мощности, сообщил "Газпром"

На этих новостях спотовая цена газа в Европе превысила $2000 за тыс. куб. м.

Правительство Германии, тем временем, считает, что никакой технической необходимости снижения объемов поставки газа сейчас нет.

Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела заявил, что за планами "Газпрома" сократить поставки газа в Европу стоит лично Владимир Путин.

"Мы не знаем, насколько холодно будет зимой, но мы точно знаем, что Путин продолжит играть в свои грязные игры, обманывая и шантажируя поставками газа. Это то, к чему мы должны подготовить наши домохозяйства и экономику", — сказал он.

Евросоюз, который в прошлом году получил 40% своего газа из России, обвиняет Россию в использовании энергоносителей в качестве оружия. Власти Германии уже заявили, что более не рассматривают Россию как надежного поставщика газа.

Тем временем российские власти объясняют проблемы с поставками наложенными на Россию санкциями.

Именно этим объяснил во вторник ситуацию с обслуживанием турбин для "Северного потока" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, есть неполадки с турбинами. Турбина после капремонта (в Канаде) еще не пришла, не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдет раньше, чем позже. Но есть и определенные неполадки с другой турбиной. "Газпром" работает над этой ситуацией. Ситуация критически осложняется теми ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны", — заявил Песков.