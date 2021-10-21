Страны ЕС обсудят введение новых санкций против Беларуси

Евросоюз на саммите в Брюсселе 22 октября рассмотрит возможность введения новых санкций против Беларуси с целью пресечения нелегальной миграции в Европу через территорию этой страны. Об этом пишет Deutsche Welle.

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"Тема миграции стала еще более актуальной для Польши, Литвы и Германии из-за гибридных акций, предпринимаемых президентом Лукашенко. Мы поговорим о том, какие еще виды санкций, экономических санкций, мы можем принять, чтобы ясно показать, что мы осуждаем этот вид торговли людьми", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам в четверг, 21 октября.

Со своей стороны премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предупредил, что если Евросоюз не будет защищать свои внешние границы, то шенгенская зона окажется под угрозой.

"В Латвии, в странах Балтии, мы видим сейчас гибридную атаку из Беларуси. Она беспощадна и беспрерывна. Беларусь доставляет людей из третьих стран на свою территорию, и этих людей поощряют и проталкивают через границу в Европу. Это недопустимое поведение. Как демократии мы обязаны защищать наши границы", — подчеркнул Кариньш.

С августа в Германию через Беларусь нелегально прибыли уже более 4,3 тыс. мигрантов преимущественно из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Между тем за весь период с января по июль 2021 года в ФРГ проникли по "белорусскому маршруту" лишь 26 человек. В августе число нелегалов подскочило до 474, а в сентябре — до 1914 человек.

Глава МИД ФРГ Хорст Зеехофер выразил мнение, что ключ к решению проблемы миграции по "белорусскому маршруту" находится у России.

Саммит ЕС в Брюсселе

Двухдневной саммит ЕС открылся в четверг, 21 октября, в Брюсселе. В первый день его участники, среди прочего, обсуждают проблему резкого роста цен на энергоносители, в частности на газ. В пятницу в центре внимания глав государств и правительств стран Евросоюза окажутся миграционная политика и цифровые технологии.