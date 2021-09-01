Страны ЕС отказались принять афганских беженцев

По словам главы Европарламента, ни у кого из стран ЕС "не хватило смелости" предложить убежище простым афганцам, которые не сотрудничали с Западом. Он также указал на то, что страны, не входящие в блок, "приветствовали афганцев".

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Ни одна из стран Евросоюза не согласилась принять беженцев из Афганистана, заявил на форуме по стратегической безопасности в Словении председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

"Мы видели, как страны, не входящие в Европейский союз, приветствовали афганцев, ищущих убежища, но мы не видим ни одного государства — члена ЕС, которое бы сделало то же самое", — сказал он. По словам Сассоли, страны ЕС при эвакуации вывозили афганцев, которые сотрудничали с ними, и их семьи, "но ни у кого не хватило смелости предложить убежище тем, чья жизнь все еще находится в опасности".

Накануне, 31 августа, совет ЕС принял заявление по ситуации в Афганистане, в котором пообещал, что усилит поддержку третьим странам, которые будут принимать большое число беженцев. Вместе с тем, говорилось в заявлении, "основываясь на уроках прошлого", члены Евросоюза будут действовать вместе для "предотвращения повторения неконтролируемых крупномасштабных незаконных миграционных потоков". Совет заявил также, что "сделает все возможное, чтобы ситуация в Афганистане не привела к новым угрозам безопасности для граждан ЕС".

На прошлой неделе сразу несколько стран ЕС выразили опасения возникновения нового миграционного кризиса по аналогии с тем, что разразился в 2015 году из-за войны в Сирии. Так, премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что ни его страна, ни Евросоюз не брали на себя обязанность "всем помогать и платить за каждого, кто покидает свою страну, вместо того чтобы ее защищать".

Премьер-министр Австрии Себастьян Курц пояснил, что в стране до сих пор испытывают проблемы с интеграцией в общество уже проживающих там афганцев, поэтому в Вене выступают против новых приезжих. Он подчеркнул, что Австрия не станет повторять ошибку 2015 года.