Страны ЕС получат еще 3,5 млрд евро на украинских беженцев

Страны ЕС одобрили соответствующее предложение Еврокомиссии. Средства будут выделены из Европейского фонда регионального развития. В апреле страны Евросоюза уже получили 3,4 млрд евро для размещения беженцев из Украины.

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Страны Евросоюза, принимающие украинских беженцев, получат на их содержание дополнительные 3,5 миллиарда евро. Средства поступят из так называемого Европейского фонда регионального развития. Страны ЕС договорились об этом в четверг, 13 октября, одобрив предложение Еврокомиссии. Европарламент дал добро ранее.

В апреле нынешнего года страны ЕС получили 3,4 миллиарда евро на размещение беженцев из Украины. Тогда средства были выделены из так называемого фонда React-EU-Paket, созданного для преодоления последствий коронавирусного кризиса. Они предназначались в первую очередь для стран, граничащих с Украиной, поскольку они приняли наибольшее число беженцев. За время войны России против Украины из страны, по данным ООН, в Европу выехали более 7,6 миллиона украинцев.