Страны ЕС разошлись во мнениях о потолке цен на газ

На состоявшейся сегодня в Брюсселе встрече министров энергетики ЕС ключевым вопросом стала поддержка населения и бизнеса в условиях растущих цен на топливо. Обсуждалось, в том числе, введение потолка цен на природный газ. Как пишут крупнейшие мировые СМИ, европейские страны не смогли прийти к консенсусу.

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По данным агентства Reuters, большинство европейских стран не поддерживает ограничение цен на российский газ — это может быть связано с угрозами Кремля полностью прекратить поставки в случае, если такое решение будет принято.

Такой подход поддерживают, например, страны Балтии. "Россия сказала: хотите наш газ — снимите санкции. Это шантаж. Мы не можем отступить, мы должны объединиться, у нас должна быть политическая воля, чтобы помочь Украине победить", — приводит Reuters слова Рийны Сиккут, министра экономики Эстонии.

"Если бы ценовые ограничения были введены исключительно в отношении российского газа, это, очевидно, привело бы к немедленному прекращению поставок российского газа. Чтобы признать это, не нужна Нобелевская премия", — возражает ей министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, также присутствовавший на встрече в Брюсселе.

Десять европейских стран (в их числе, например, Италия) поддерживают введение потолка цен на любой газ, а не только российский, пишет Financial Times. По данным Bloomberg, против ограничений, которые подадут "неверный сигнал рынку" выступают Германия и Австрия. В качестве альтернативы министр экономики ФРГ Роберт Хабек предложил снижение тарифов для тех, кто потребляет энергию не выше определенного лимита.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение потолка цен на газ из России на прошлой неделе. Позднее эту инициативу поддержали страны "Большой семерки". Тогда же Россия остановила поставки по газопроводу "Северный поток", сославшись на технические неисправности, которые невозможно устранить из-за санкций, наложенных после начала полномасштабного вторжения в Украину.