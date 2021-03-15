Страны Евросоюза могут начать переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Страны Евросоюза уже в ближайшее время могут начать переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника, который представляет ЕС на переговорах с производителями лекарственных препаратов.

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Как утверждает собеседник агентства, для начала переговоров о регистрации российской вакцины Евросоюзу требуются запросы от четырех стран, входящих в его состав.

На прошлой неделе российский фонд прямых инвестиций и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве вакцины от коронавируса "Спутник V" в Италии. Италия станет первой страной Евросоюза, где начнут выпускать российскую вакцину.

Ранее власти Венгрии и Словакии первыми одобрили использование российского "Спутника", о желании закупить вакцину заявляли и в Чехии.

Сообщается, что в настоящее время Европейское медицинское агентство рассматривает заявку на сертификацию российского препарата в ЕС. На данный момент четыре вакцины получили одобрение для использования на территории ЕС — это вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Как уже сообщалось, 4 марта Европейское агентство лекарств начало ускоренную проверку вакцины "Спутник V". Агентство должно было изучить результаты исследований по мере их поступления и оценить вакцину согласно европейским стандартам эффективности, безопасности и качества. Сообщалось, что в случае успешного завершения проверки вакцина будет разрешена к применению в странах ЕС.

Ранее в медицинском журнале The Lancet было опубликовано исследование о вакцине "Спутник V", согласно которому вакцина имеет 91,6% эффективности и хорошо переносится испытуемыми.

Латвия пока не планирует закупать "Спутник V" и использовать эту вакцину для вакцинации своих жителей, однако министр здравоохранения Даниэль Павлютс в целом не возражает против заказа и использования в Латвии этой вакцины, если она будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств и у Латвии будет потребность в закупке дополнительных доз.

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