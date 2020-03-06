Страны Евросоюза создали Кибернетические силы

Шесть стран Европейского союза подписали соглашение о создании Кибернетических сил быстрого реагирования. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на минобороны республики.

Соответствующий документ подписали представители Литвы, Эстонии, Польши, Хорватии, Нидерландов и Румынии 4 марта в Загребе.

Отныне международная группа быстрого реагирования будет вести беспрерывное дежурство в различных регионах, в любой момент готовая отразить кибератаку.

Кроме того, военно-гражданские группы быстрого реагирования будут принимать участие в виртуальных и физических этапах расследования киберинцидентов.

Известно, что Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия выступили в качестве наблюдателей проекта.