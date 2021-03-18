Страны G7 осудили действия России по дестабилизации Украины
Foto: Reuters/Scanpix

Министры иностранных дел государств "большой семерки" (G7) и президент Евросовета решительно осудили "продолжающиеся действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", обвинив Москву в нарушении норм международного права.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Сегодня, через семь лет после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Россией, мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", — говорится в совместном заявлении министров G7, обнародованном в четверг, 18 марта.

"Мы со всей решимостью осуждаем временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь Россией. Попытки России легитимировать это не могут найти признания и не найдут его", — подчеркивается в документе.

Главы МИДов стран G7 призвали Москву соблюдать международные обязательства, обеспечить доступ международных наблюдателей на оккупированные территории и освободить всех незаконно удерживаемых лиц. Одновременно министры приветствовали инициативу Украины по созданию международной платформы для содействия усилиям мирового сообщества по урегулированию крымского вопроса.

Россия — сторона конфликта в Донбассе

Главы МИД "семерки" также осудили продолжающуюся дестабилизацию Россией ситуации на востоке Украины, назвав Москву не посредником, а стороной конфликта. "Путь к миру лежит через полное выполнение Минских соглашений. Мы призываем РФ не подогревать этот конфликт путем оказания финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям на востоке Украины и предоставления гражданства сотням тысяч украинок и украинцев, а вместо этого позаботиться о том, чтобы недавно принятые Украиной меры по улучшению жизненной ситуации людей по обе стороны разделительной линии были поддержаны другой стороной", — говорится в заявлении.

Министры высоко оценили "неустанные усилия Франции и Германии" с целью урегулирования конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата", призвав Россию к конструктивному сотрудничеству в поисках справедливого и прочного политического урегулирования.

"G7 остается приверженной применению санкций в полном объеме и будет и впредь стоять на стороне Украины в ее усилиях, направленных на сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Крым — это часть Украины", — резюмировали главы МИД стран "большой семерки".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

50

Source

Deutsche Welle

Tags

Россия Донбасс Крым Украина
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Hовости недвижимости

Рядным дом со вкусом в Саласпилсе: 165 000 евро
Последние 7 квартир в проекте Felicity Apartments
Уникальный проект квартир в Пардаугаве: трехкомнатные квартиры от 80 000 евро!
Начато строительство востребованного проекта Elijas Nami
Продают внушительный дом в Огре, на самом берегу Даугавы