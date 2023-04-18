Страны "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) намерены блокировать российские активы до тех пор, пока не завершится война в Украине и пока Москва не компенсирует Киеву нанесенный ущерб. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел G7.

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"Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвижены до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный [Украине] ущерб", — говорится в документе.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" также заявили о готовности к ужесточению санкций в отношении России и более пристальному контролю за их соблюдением. В своем заявлении дипломаты подчеркивают намерение предотвратить любые поставки оружия в РФ из третьих стран и принимать меры против всех, кто "материально поддерживает" агрессию против Украины.

Вскоре после начала полномасштабной войны США, Великобритания, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны заморозили находящиеся в их юрисдикциях валютные резервы России. Министр финансов РФ Антон Силуанов оценивал объем средств, к которым Москва потеряла доступ, в 300 млрд долларов. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что речь идет о 300 млрд евро, и сообщала о планах создать механизм для их использования на восстановление Украины.