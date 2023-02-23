Страны G7 пообещали Украине $39 млрд в этом году
Foto: Māris Morkāns

Страны Большой семерки (G7) в 2023 году выделят Украине финансовую помощь в размере не менее 39 млрд долларов. Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран G7 в четверг, 23 февраля.

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"На 2023 год, согласно потребностям правительства Украины, мы увеличили наши обязательства бюджетной и экономической поддержки до 39 млрд долларов", — говорится в документе.

Указано, что "эти значительные обязательства" и их быстрая выплата придадут властям Украины уверенность и возможность обеспечить функционирование правительства, продолжить предоставление основных услуг, провести ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.

"Эта финансовая поддержка будет оказана в дополнение к нашей жизненно важной военной поддержке и обучению украинских сил, гуманитарной поддержке и сотрудничество в области развития", — добавили в G7.

Как известно, в G7 входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония.

Ранее сообщалось, что Украина тратит на армию почти весь свой бюджет. При этом все остальные сферы финансируются за счет партнеров.

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