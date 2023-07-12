Страны G7 приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины

Страны "Большой семерки" приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины и пообещали "постоянно" оказывать военную поддержку стране. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время совместного брифинга с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Как сообщает AFP, страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) пообещали, что будут работать с Украиной над "конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности", призванными создать силы, способные "защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем".

"Большая семерка" заявила, что собирается предоставить украинским войскам "современную военную технику на суше, в воздухе и на море". "Приоритет будет отдан противовоздушной обороне, артиллерии и дальнобойным орудиям, бронетехнике и другим ключевым возможностям, таким как боевая авиация", — говорится в заявлении.

Страны G7 пообещали оказывать оперативную военную и финансовую помощь Украине "в случае будущего вооруженного нападения России", а также "навязать России экономические и другие издержки", если власти РФ начнут новую войну после того, как завершится нынешний конфликт.

Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сама по себе декларация — это рамочный документ. На следующем этапе Украина должна заключить со странами — гарантами безопасности двусторонние договоры. "Ключевым тезисом декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона", — сказал Ермак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее 12 июля заявил, что гарантии G7 для Украины "посягают на безопасность России", что "чревато негативными последствиями".