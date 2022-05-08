Страны G7 ужесточат меры против России. США ввели новые санкции

В воскресенье лидеры стран "Большой семерки" провели переговоры в режиме видеоконференции, посвященные ответным мерам на вооруженное вторжение России в Украину. В этой встрече принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.

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Лидеры ведущих стран мира обсудили новые санкции в отношении России и то, как заставить Россию "заплатить высокую цену за путинскую войну за ее вторжение в Украину".

В своем заявлении по итогам встречи лидеры G7 пообещали ужесточить экономическую изоляцию России и "поднять на новый уровень" кампанию против российских элит, поддерживающих Путина.

Они подтвердили, в частности, что отрежут Россию от ключевых финансовых и прочих услуг, от которых зависит Россия, укрепив таким образом изоляцию страны во всех секторах экономики.

Лидеры G7 также подтвердили свою приверженность постепенному отказу от российских энергоносителей, в том числе - запрету на импорт российской нефти.

"Мы продолжим и поднимем на новый уровень нашу кампанию против финансовых элит и членов семей, поддерживающих президента Путина в его войне и разбазаривании ресурсов российского народа", - говорится в заявлении G7.

Новые санкции США

Соединенные Штаты после этой встречи объявили о новых санкциях в отношении России и Беларуси.

"США введут санкции в отношении трех самых просматриваемых, прямо или косвенно контролируемых государством телеканалов - акционерного общества "Первый канал", телестанции "Россия-1", акционерного общества "Телекомпания НТВ"", - говорится в заявлении Белого дома, опубликованном по итогам видеоконференции лидеров G7.

Новые американские санкции также включают:

- Запрет на экспорт товаров в ряде отраслей, в том числе, атомной промышленности.

- Под санкции попадают 2,6 тыс. официальных лиц из России и Беларуси

- Среди вновь внесенных в санкционные список: топ-менеджеры Сбера и Газпромбанка.

- Запрет для американских компаний оказывать россиянам консалтинговые, рекламные и бухгалтерские услуги.

Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции против Московского индустриального банка и ряда подконтрольных ему организаций, а также руководства Сбербанка и Газпромбанка, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

По данным Белого дома, под санкции США попали восемь членов руководства Сбербанка, в том числе зампред Сбербанка Белла Златкис, первый зампредседателя правления Кирилл Царев, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.

В санкционный список включены и 27 руководителей Газпромбанка. В списке значатся и уже находившиеся под санкциями США председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Также под санкциями оказались ООО АПК "Воронежский", ООО "Азовская Зерновая Компания", ООО "Аудитконсалт" и другие.

Кроме того, Госдепартамент США в воскресенье добавил в санкционный список американского министерства финансов 8 российских морских компаний и 69 судов.