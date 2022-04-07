Страны G7 запрещают инвестиции "в ключевые сектора" экономики России
Foto: EPA/Scanpix

Новые санкции "большой семерки" также затронут госкомпании, которые выступают "основным драйверами" российской экономики, и военно-промышленный комплекс РФ.

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Страны "большой семерки" (G7) вводят новые санкции против России. Они затронут, в том числе, "ключевые сектора российской экономики", госучреждения, которые выступают ее "основным драйверами", и военно-промышленный комплекс РФ.

Как отмечается в заявлении стран-членов G7, санкции в отношении российского ВПК должны будут способствовать разрушению потенциала российских вооруженных сил. Среди секторов, на которые распространятся ограничения, выделен энергетический. "Мы рассматриваем новые инвестиции в экономику Российской Федерации как несовместимые с нашими интересами в сфере безопасности и нашим стремлением завершить эту войну", — отмечается в заявлении.

Страны G7 также пообещали расширить экспортные ограничения, касающиеся товаров и услуг, продолжить отключение российских банков "от глобальной финансовой системы" и ввести новые санкции в отношении представителей российских элит и членов их семей.

ЕС готовится ввести санкции против российской энергетической отрасли

Накануне Великобритания объявила о заморозке российских активов на сумму 350 миллиардов долларов (321 миллиард евро) в связи с продолжающейся войной РФ против Украины. Как отметили в Лондоне, России больше недоступны "более 60 процентов валютных резервов в размере 604 миллиардов долларов".

Тем временем Евросоюз готовится ввести санкции против российской энергетической отрасли. В апреле Еврокомиссия предложила запретить импорт угля из РФ на сумму 4 миллиарда евро в год, а также ввоз древесины, цемента и алкогольных напитков.

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