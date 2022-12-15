Страны НАТО договорились увеличить бюджет на 2023 год

В среду страны НАТО договорились значительно увеличить общий бюджет альянса с учетом новой ситуации с безопасностью в Восточной Европе из-за вторжения России в Украину.

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Гражданский бюджет альянса в 2023 году будет увеличен на 28% до 370,8 млн евро, тогда как военный бюджет составит 1,96 млрд евро, что на 26% больше по сравнению с 2022 годом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал это решение, заявив, что оно является "конкретным выражением более высокого уровня амбиций" государств-членов.

"Только Северная Америка и Европа, работая вместе в рамках сильного НАТО, могут обеспечить безопасность миллиарда людей во все более опасном мире", — заявил Столтенберг в пресс-релизе.

Военный и гражданский бюджеты НАТО в этом году составляют около 1,8 млрд евро. Это небольшая сумма по сравнению с расходами на оборону отдельных государств альянса. Только США потратили в этом году на оборону 769 млрд евро, а Германия — 55,6 млрд евро.

При нынешнем распределении взносов США и Германия покрывают большую часть совместных расходов НАТО. В 2021 году они покрыли около 400 млн евро, или 16,3% расходов.