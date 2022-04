Страны НАТО помогают Украине самолетами, ракетами и бронетехникой для битвы за Донбасс

В течение вторника сразу несколько стран НАТО объявили о предоставлении Киеву новых видов вооружений для войны с Россией. На фоне начала наступления российских войск на Донбассе США сообщили, что альянс уже помог Украине увеличить число своих боевых самолетов, Британия пообещала направить больше артиллерии и ракеты "Бримстоун", а правительство Нидерландов сообщило об отправке тяжелой техники.

В течение всей войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский постоянно призывал Запад дать его стране больше оружия, которое необходимо для противостояния российской агрессии.

Страны НАТО активно помогали Киеву переносными противотанковыми ракетами, однако несколько недель воздерживались от поставок тяжелых видов вооружений и самолетов. Как писали западные аналитики, некоторые члены альянса боялись, что прямые поставки бронетехники и истребителей могут привести к эскалации конфликта и повысить возможность его распространения за пределы Украины. Однако после появления свидетельств массовых убийств в оккупированной российскими войсками Буче и других украинских городах позиции Запада начали меняться.

Одной из главных просьб Украины было предоставление боевых самолетов, в частности, истребителей МиГ-29 советского производства, которые находятся на вооружении некоторых восточноевропейских стран НАТО и которые умеют пилотировать украинские летчики.

В начале марта Польша заявила, что готова отдать Киеву свои МиГи, но с условием, что она передаст их американцам, а те уже перенаправят самолеты Украине. Однако такая схема не устроила Вашингтон, и передача истребителей застопорилась.

Теперь, судя по последнему заявлению пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби, в НАТО нашли способ увеличить число украинских боевых самолетов таким образом, чтобы информация о процедуре (как и о принимающих в ней участие странах) оставалась в тайне. Во вторник Кирби сказал на очередном брифинге, что у Украины теперь есть "больше боевых самолетов, чем было две недели назад".

"Не вдаваясь в детали относительно того, какие страны их поставляли, [скажу, что] они [украинская армия] получили дополнительные платформы и запасные части для того, чтобы увеличить свой [воздушный] флот", - сообщил Кирби.

Сколько и каких самолетов получила Украина, он говорить не стал. По его словам, США помогли союзникам с транспортировкой неких частей самолетов, но не целых самолетов.

Истребители МиГ-29 есть у нескольких восточноевропейских стран, в частности, у Польши, Болгарии и Словакии. Кроме того, военно-воздушные силы Польши и Болгарии располагают советскими штурмовиками Су-25.

До этого США объявили об отправке Украине 11 вертолетов Ми-17, которые Пентагон намеревался отдать властям Афганистана до того, как власть в этой стране захватило движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено во многих странах мира, включая Россию).

Другой принципиально новый вид вооружений, которые может получить Украина, - британские ракеты "Бримстоун" - о возможности их поставок во вторник заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В ответ на вопрос, какие противокорабельные ракеты Лондон может отправить Киеву, Джонсон сказал: "Одна из систем, которые мы рассматриваем, - это "Бримстоуны", мы думаем, можно ли их установить на [машины], чтобы они выполнили эту задачу".

Ранее британские вооруженные силы использовали "Бримстоуны" во время операций в Сирии и Ливии. Как пишет агентство Рейтер, обычно из запускают с истребителей. Производящая их компания MBDA сообщает, что такие ракеты можно использовать против быстро движущихся целей как на море, так и на суше.

Ранее сообщалось, что Лондон также рассматривает возможность отправки в Украину противокорабельных крылатых ракет "Гарпун", однако отраслевые СМИ писали, что обычно их запускают с боевых кораблей, а переоборудование и перепрограммирование для использования с суши представляет довольно сложную техническую задачу.

Украина утверждает, что ракеты "Нептун" ее собственного производства утопили флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" (российское министерство обороны эту версию официально не признает, сообщая лишь, что корабль утонул в результате возгорания и детонирования боезапаса). Однако, судя по открытым источникам, производство "Нептунов" только началось, и в 2021 году в украинские вооруженные силы была передана первая опытная партия этих ракет.

Лидеры Великобритании и США заявили, что намерены предоставить украинским вооруженным силам новые партии артиллерийской техники. "Это будет артиллерийский конфликт, - заявил Джонсон в парламенте во вторник. - [Украине] нужно больше артиллерии, и мы ее предоставим".

Ранее США уже отправили Украине 18 155-мм гаубиц, а также 40 тыс. артиллерийских снарядов, 200 бронетранспортеров М113, и 100 бронированных многоцелевых машин. Высокопоставленный представитель Пентагона во вторник сообщил, что первые партии из этого пакета на общую сумму 800 млн долларов уже прибыли к границам Украины.

Во вторник Байден подтвердил после переговоров с союзниками по видеосвязи, что США намерены направить для противодействия российской агрессии еще больше артиллерийских установок. Американские СМИ, а также агентство Рейтер пишут, что в скором времени глава Белого дома объявит еще об одном пакете помощи Украине на сумму около 800 млн долларов, и он будет включать артиллерию и снаряды.

Несколько неназванных американских чиновников сказали телекомпании NBC, что о новом пакете Байден объявит в ближайшие дни и размер его будет примерно таким же, как тот, о котором президент США объявил на прошлой неделе. По словам источников телекомпании, в пакет будут включены артиллерийские орудия и десятки тысяч снарядов.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге во вторник сказал по поводу артиллерии, что не хочет забегать вперед, но такие поставки абсолютно возможны. "Это точно будет в пределах возможного - что украинцы попросят о дополнительных артиллерийских системах, что у нас будут переговоры об этом, и что мы, если понадобится, сделаем все, чтобы удовлетворить их пожелания", - сказал Кирби.

О возможности новых поставок артиллерии говорил во вторник и канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте провел телефонный разговор с Зеленским и сообщил, что его страна передаст Украине технику, необходимую для отражения российского наступления. "Нидерланды пришлют Украине более тяжелую технику, включая бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность дополнительных поставок тяжелых вооружений", - написал Рютте в "Твиттере".

О начале поставок вооружений Украине сообщило во вторник и министерство обороны Финляндии. Там не стали вдаваться в подробности, какие именно вооружения будут направлены в Украину, сказав лишь, что военная помощь будет отвечать ее потребностям и имеющимся ресурсам финской армии.

