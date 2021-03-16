Страны НАТО увеличили расходы на оборону, несмотря на пандемию
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Несмотря на сильное сокращение налоговых поступлений из-за пандемии коронавируса, государства НАТО в минувшем году выделили на военные нужды почти 1,1 трлн долларов — на 2,7 процента больше, чем годом ранее, следует из обнародованного во вторник, 16 марта, доклада генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Наибольший прирост расходов — 3,9 процента — зафиксирован в США, которые уже длительное время пытаются добиться более сбалансированного распределения расходов на оборону между странами-членами НАТО. В 2020 году США выделили на военные нужды около 785 млрд долларов. Это почти в 2,4 раза больше, чем все остальные 29 стран-партнеров, вместе взятые, и самая высокая доля ВВП (3,7 процента).

Неравномерное распределение расходов на оборону

США добиваются, чтобы партнеры по НАТО как можно скорее начали выделять на оборону не менее 2 процентов своего ВВП. В минувшем году лишь десять государств альянса достигли этой цели — Словакия, Греция, Великобритания, Румыния, Польша, Франция, Норвегия, Эстония, Латвия и Литва.

Германия по-прежнему далека от выполнения требований США: в 2020 году она выделила на оборону 51,6 млрд евро — 1,56 процента ее ВВП. Эксперты, однако, отмечают, что и этой цели Берлину удалось достичь лишь благодаря обвалу экономики из-за пандемии коронавируса: до кризиса прогнозировалось, что в 2020 году расходы ФРГ на оборону составят лишь 1,42 процента ВВП.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

12

Source

Deutsche Welle

Tags

Коронавирус Йенс Столтенберг НАТО
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите

Новые проекты

Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 57 554€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€