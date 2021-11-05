Страны ОБСЕ требуют от Беларуси ответов по ситуации с правами человека
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оказывают давление на Беларусь по вопросу соблюдения прав человека. В четверг, 4 ноября, Минску было направлено совместное письмо с просьбой в течение десяти дней предоставить ответы по вопросам, касающимся пыток, преследования критиков правительства или подстрекательства к насилию со стороны государственных СМИ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Совместное послание к властям в Минске подписали 35 государств ОБСЕ из 57. Среди них были все страны — члены ЕС, кроме Польши.

Год назад отчет ОБСЕ о ситуации в Беларуси выявил "массовые и систематические" нарушения прав человека в стране после протестов против многолетнего правителя Александра Лукашенко, правительству страны были даны определенные рекомендации. Однако теперь в письме констатируется, что "вместо разрешения кризиса в Беларуси ситуация ухудшилась". Поэтому на этот раз был задействован так называемый Венский механизм ОБСЕ, в рамках которого можно запросить информацию по вопросам прав человека.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

24

Source

Deutsche Welle

Tags

Александр Лукашенко Беларусь ОБСЕ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой