Страны Запада в Совбезе ООН требуют расследовать перехват рейса Ryanair
Foto: Delfi.lt aculiecinieks

Международная организация гражданской авиации должна расследовать перехват рейса Ryanair белорусскими властями, требуют страны Запада, входящие в состав Совета Безопасности ООН.

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Западные страны, входящие в состав Совета Безопасности ООН, настоятельно призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) срочно расследовать обстоятельства, приведшие к перехвату рейса Ryanair и задержанию журналиста Романа Протасевича. Об этом говорится в совместном заявлении Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США, распространенном в среду, 26 мая, после заседания в рамках закрытой встречи Совбеза ООН. К их заявлению присоединились Германия и Бельгия, не входящие сейчас в число членов Совбеза.

Действия белорусских властей являются "беспрецедентными и неприемлемыми", а перехват лайнера — "атакой на безопасность гражданской авиации и на европейскую безопасность", говорится в документа. По мнению западных представителей Совбеза ООН, Минск "проигнорировал международное право". В свою очередь представитель России в Совбезе ООН Дмитрий Полянский, по данным агентства AFP, подтвердил, что Москва поддерживает действия Беларуси.

После вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, которого до аэропорта Минска сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси, вооруженный ракетами класса "воздух-воздух", силовики арестовали находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу, гражданку РФ, Софью Сапегу. Протасевича — администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" — обвиняют в организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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