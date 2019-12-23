Стрельба на Лубянке: пресс-секретарь Путина заявил, что от такого "никто не застрахован"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Пескова, стрельба — это трагическое происшествие, но от подобных случаев никто не застрахован. Он добавил, что службы безопасности приняли меры для ликвидации ситуации

"Мы живем в такое время, когда никто не застрахован от любых проявлений безумия", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают, что в столице в предпраздничный период произошла перестрелка. "Это происшествие трагическое, поскольку погибли люди", — отметил Песков и добавил, что не считает, что оно "должно комментироваться из Кремля".

Когда началась стрельба, президент Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников были на территории Кремля, добавил Песков. "Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а он был через считаные минуты, потом вышли оттуда", — сообщил он.

Песков "не совсем понимает" вопрос о том, как президент оценивает работу специальных служб. "Я не совсем понимаю вопрос, не совсем понимаю тему дискуссии, которая ведется на этот счет. Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", — заявил он.

Стрельба у здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. Огонь открыл 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров, его ликвидировали силовики. По данным Следственного комитета, один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, еще один скончался от ранений в больнице. Пострадали еще пять человек, в том числе четверо силовиков.