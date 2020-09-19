Стрельба на нелегальной вечеринке под Нью-Йорком: двое погибших
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Два человека убиты и 14 ранены в результате стрельбы на вечеринке в городе Рочестер, штат Нью-Йорк.

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Местная полиция сообщает, что прибыла на место стрельбы, когда около сотни человек разбегались в разные стороны по улице.

"Это настоящая трагедия колоссальных размеров", — сказал в субботу шеф полиции Марк Симмонс в интервью журналистам.

Полиция в этом городе оказалась в центре общественного внимания после обнародования обстоятельств гибели чернокожего американца Дэниела Прюда, которому полицейские надели мешок на голову в качестве усмирения.

Это произошло в марте 2020 года, однако известно об этом стало только в сентябре, после чего ушел в отставку бывший шеф полиции, заявив, что его действия в отношении этого дела были неверно истолкованы. Еще семеро полицейских отстранены от исполнения своих обязанностей.

После стрельбы на вечеринке полиция не выявила подозреваемых и не установила мотивы произошедшего.

По словам шефа полиции, жертвами стали мужчина и женщина в возрасте от 18 до 22 лет, их имена не называются. Ранения, полученные 14 участниками вечеринки, не угрожают их жизни.

По данным городского сайта Рочестера, вечеринки в городе запрещено проводить из-за пандемии.

"Это еще одна трагедия, когда люди проводят эти запрещенные, несанкционированные домашние вечеринки, которые, в первую очередь, небезопасны из-за ковида, — сказал шеф полиции Симмонс. — А во вторую, начинается алкоголь, насилие, и все это вместе — рецепт для трагедии".

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба
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