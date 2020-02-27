Стрельба на пивоваренном заводе в США: погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате стрельбы на территории административно-производственного комплекса пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).

Как передает телеканал ABC со ссылкой на местные власти и полицию, стрельбу днем 26 февраля на территории пивоваренного завода открыл уволенный накануне сотрудник. Он расстрелял пять человек, после чего покончил с собой.

Ранее сообщалось о семи погибших во время стрельбы. Мэр Милуоки Том Барретт в эфире телеканала предположил, что среди них есть и нападавший. Теперь его версия подтвердилась.

На место трагедии из Хьюстона вылетел генеральный директор Molson Coors Гэвин Хэттерсли, сказал представитель пресс-службы компании The Wall Street Journal. В компании отметили, что работают вместе с полицией, чтобы обеспечить безопасность сотрудников предприятия.