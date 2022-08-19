Стрельба на юге Швеции: в торговом центре ранены два человека

Шведская полиция сообщила об инциденте со стрельбой в торговом центре Emporia в городе Мальме на юге Швеции, передает агентство Reuters.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам свидетелей из торгового центра, неизвестный мужчина внезапно начал стрелять по людям.

Как информирует местный телеканал Sydsvenskan, свидетели слышали по меньшей мере пять выстрелов. По их словам, после инцидента в торговом центре началась паника, люди начали выбегать из магазинов.

По предварительной информации, два человека получили ранения. Движение поездов вблизи торгового центра было приостановлено из-за полицейской операции.

По неофициальным данным, полиция задержала возможного стрелка. Им оказался парень 2007 года рождения.

Emporia — один из крупнейших торговых центров в Скандинавии. Он расположен недалеко от городского стадиона и железнодорожной станции.