Стрельба у Белого дома, Трамп прервал брифинг
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В непосредственной близости от Белого дома неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу. Вскоре он был задержан спецслужбами.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Президент США Дональд Трамп вечером в понедельник, 10 августа, был вынужден покинуть Овальный кабинет всего через несколько минут после начала брифинга по коронавирусу после того, как к нему приблизился один из агентов Секретной службы США и прошептал ему что-то на ухо. Впоследствии выяснилось, что в непосредственной близости от Белого дома неизвестный мужчина открыл стрельбу.

Несколько минут спустя брифинг возобновился. Трамп выразил восхищение работой службы охраны. "С Секретной службой я чувствую себя в полной безопасности, они фантастические ребята, лучшие из лучших, они очень натренированные", — заявил президент журналистам после инцидента. На вопрос о том, был ли он потрясен, президент США ответил: "Не знаю — разве я выгляжу потрясенным?"

Стрелку не удалось прорвать периметр Белого дома и вскоре он был задержан на углу Пенсильвании-авеню и 17-й улицы, вблизи парка Лафайет, передает телеканал CNN. По данным агентства dpa, стрелок ранен и помещен в госпиталь, о его состоянии пока ничего неизвестно.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

2

Source

Deutsche Welle

Tags

президент США CNN Дональд Трамп США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц