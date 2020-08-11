Стрельба у Белого дома, Трамп прервал брифинг

В непосредственной близости от Белого дома неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу. Вскоре он был задержан спецслужбами.

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Президент США Дональд Трамп вечером в понедельник, 10 августа, был вынужден покинуть Овальный кабинет всего через несколько минут после начала брифинга по коронавирусу после того, как к нему приблизился один из агентов Секретной службы США и прошептал ему что-то на ухо. Впоследствии выяснилось, что в непосредственной близости от Белого дома неизвестный мужчина открыл стрельбу.

Несколько минут спустя брифинг возобновился. Трамп выразил восхищение работой службы охраны. "С Секретной службой я чувствую себя в полной безопасности, они фантастические ребята, лучшие из лучших, они очень натренированные", — заявил президент журналистам после инцидента. На вопрос о том, был ли он потрясен, президент США ответил: "Не знаю — разве я выгляжу потрясенным?"

Стрелку не удалось прорвать периметр Белого дома и вскоре он был задержан на углу Пенсильвании-авеню и 17-й улицы, вблизи парка Лафайет, передает телеканал CNN. По данным агентства dpa, стрелок ранен и помещен в госпиталь, о его состоянии пока ничего неизвестно.