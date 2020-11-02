Стрельба у синагоги в Вене: есть убитые и множество раненых, власти говорят о теракте

Неизвестный открыл стрельбу возле синагоги в центре Вены. В результате нападения погибли семь человек. Об этом сообщает портал телеканала OE24 со ссылкой на местную полицию. Глава МИД Австрии назвал случившееся терактом.

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Как сообщают местные СМИ, нападавших могло быть несклько. В МВД Австрии сообщили об одном задержанном. Глава ведомства назвал атаки терактом.

По предварительным данным, один из нападавших убит. В настоящее время ведутся поиски других участников атаки. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Местные СМИ сообщают, что в результате нападения погибли по меньшей мере семь человек.

UPDATE — One of the multiple terrorists reportedly detained. Gunfire continues in #Vienna as the terror attack unfolds.pic.twitter.com/GIE8s5Uakr — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020

Телеканал OE24 сообщил, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники захватили заложников в ресторане. Это информация официально не подтверждена.

В общей сложности, по данным телеканала, на улице неподалеку от синагоги раздалось около 50 выстрелов, стрельба также была слышна в баре. Сообщается, что злоумышленники открыли огонь из пулемета. По информации газеты Kronen Zeitung, один из нападавших привел в действие взрывное устройство.

Согласно официальному сообщению венской полиции в Twitter, около восьми вечера по местному времени началась стрельба в районе Сайтенштеттенгассе, в которой принимали участие несколько подозреваемых, вооруженных винтовками. Стреляли в шести разных местах. Один человек в этом районе был убит, множество получили тяжелые ранения, в том числе сотрудник правоохранительных органов.

По словам представителя венской скорой помощи Даниэля Мельхера, назвать точные цифры пострадавших пока невозможно, медики "работают над тем, чтобы составить полную картину".

Полиция призывает жителей близлежащих домов не подходить к окнам и просит очевидцев не распространять видео и фото с места происшествия в соцсетях. Сообщается, что сообщники нападавшего могут находиться в бегах.

Глава еврейской общины Вены Оскар Дойч исключил жертвы среди своей группы. Он призвал еврейских граждан оставаться дома, отметив, что венская синагога и примыкающие к ней офисные помещения были закрыты к моменту произошедшего инцидента, поэтому пока невозможно с точностью сказать, были ли эти объекты целью атаки.

Первые кадры с места нападения на синагогу опубликовало агентство BNO News. Запись появилась на странице агентства в Twitter.

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2 — BNO News (@BNONews) November 2, 2020

Напомним, 30 октября в столице Австрии произошло похожее преступление — в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене ворвались 50 мужчин турецкого происхождения и устроили там погром. Нападавшие выкрикивали "Аллах Акбар", пинали лавки и исповедальню. Заместитель настоятеля церкви вызвал полицию, однако молодые люди успели скрыться до приезда правоохранителей.

Кроме того, на прошлой неделе вооруженный ножом мужчина напал на людей вблизи церкви в Ницце. Помимо теракта в Ницце, во Франции предотвратили еще несколько нападений, в частности, в Авиньоне, Лионе и пригороде Парижа. В стране объявили максимальный уровень террористической угрозы, после чего местные власти усилили охрану школ и церквей.