Стрельба у синагоги в Вене: есть убитые и множество раненых, власти говорят о теракте

Неизвестный открыл стрельбу возле синагоги в центре Вены. В результате нападения погибли семь человек. Об этом сообщает портал телеканала OE24 со ссылкой на местную полицию. Глава МИД Австрии назвал случившееся терактом.

Как сообщают местные СМИ, нападавших могло быть несклько. В МВД Австрии сообщили об одном задержанном. Глава ведомства назвал атаки терактом.

По предварительным данным, один из нападавших убит. В настоящее время ведутся поиски других участников атаки. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Местные СМИ сообщают, что в результате нападения погибли по меньшей мере семь человек.

