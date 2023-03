Стрельба в центре Тель-Авива – три человека ранены

В четверг вечером возле кафе на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошел обстрел, сообщает The Jerusalem post. В результате теракта по меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения. Одного нападавшего нейтрализовали на месте, еще один, возможно, скрылся.



Раненых госпитализировали — один из них после ранения в шею прибыл в медучреждение критическом состоянии, другой пострадавший с огнестрельными ранениями поступил в состоянии средней степени тяжести, третий получил легкие осколочные ранения.

По словам начальника окружной полиции Тель-Авива, один террорист был тяжело ранен и доставлен в больницу Ихилов, сейчас продолжаются поиски других возможных террористов.

We are Ok. Safe at home.

The terror attack in #TelAviv tonight was really close, on Dizengoff St, heart of the city. At least 4 people seriously injured. The sirens still blaring non-stop.

I pray for all those injured.

If anyone in area needs safe space, please reach out. pic.twitter.com/rnMlzkNpfO