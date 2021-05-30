Стрельба в Екатеринбурге: мужчина открыл огонь по прохожим с балкона, есть раненые
Foto: Itar-Tass/Scanpix

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона жилого дома. Ранения получили сотрудник Росгвардии и ребенок. На место прибыли подразделения специального назначения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщают местные СМИ, мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры по адресу ул. Бородина, 30. Он вооружен охотничьим карабином "Сайга", говорят источники информагентств в правоохранительных органах. "По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Как предполагается, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан", - сообщает источник агентства ТАСС.

Мужчина сделал как минимум 10 выстрелов. Одна из пуль попала в ногу сотруднику Росгвардии, другая - в живот девочке.

"Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка (ее личность установлена) и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь", - заявил ТАСС представитель областного МВД Валерий Горелых. "Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в детскую городскую больницу. Взрослый мужчина - с травмами средней тяжести", - заявил источник агентства Интерфакс в областном Минздраве.

Предположительно, мужчина пьян. Местные СМИ пишут, что он бывший сотрудник МВД. "Он долгое время пребывал в депрессии, много пил", - сказал один из соседей стрелявшего агентству Интерфакс.

Сейчас жителей дома эвакуируют, вокруг него выставляется оцепление. Стрелявший никаких требований не выдвигает.

Местный сайт e1.ru сообщает со ссылкой на слова одного из очевидцев, что мужчина кричал "что-то типа "требую отменить гомосексуализм!", а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

0

Source

BBC News Русская служба
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Эликсир лета и приключений: 12 вдохновляющих киноисторий
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!