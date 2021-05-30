Стрельба в Екатеринбурге: мужчина открыл огонь по прохожим с балкона, есть раненые

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона жилого дома. Ранения получили сотрудник Росгвардии и ребенок. На место прибыли подразделения специального назначения.

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Как сообщают местные СМИ, мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры по адресу ул. Бородина, 30. Он вооружен охотничьим карабином "Сайга", говорят источники информагентств в правоохранительных органах. "По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Как предполагается, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан", - сообщает источник агентства ТАСС.

Мужчина сделал как минимум 10 выстрелов. Одна из пуль попала в ногу сотруднику Росгвардии, другая - в живот девочке.

"Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка (ее личность установлена) и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь", - заявил ТАСС представитель областного МВД Валерий Горелых. "Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в детскую городскую больницу. Взрослый мужчина - с травмами средней тяжести", - заявил источник агентства Интерфакс в областном Минздраве.

В социальных сетях опубликовано жуткое видео стрельбы в Екатеринбурге. По данным https://t.co/L9bWfY4jfZ, огонь по людям и машинам открыл бывший полицейский. Без пострадавших не обошлось. Девочке попали в живот, а росгвардейцу - в ногу: https://t.co/qXpulZ0h4p pic.twitter.com/9W6V2wdF9q — Пятый канал Новости (@5tv) May 30, 2021

Предположительно, мужчина пьян. Местные СМИ пишут, что он бывший сотрудник МВД. "Он долгое время пребывал в депрессии, много пил", - сказал один из соседей стрелявшего агентству Интерфакс.

Сейчас жителей дома эвакуируют, вокруг него выставляется оцепление. Стрелявший никаких требований не выдвигает.

Местный сайт e1.ru сообщает со ссылкой на слова одного из очевидцев, что мужчина кричал "что-то типа "требую отменить гомосексуализм!", а затем начал стрелять по росгвардейцам и прохожим".