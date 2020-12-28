Стрельба в Грозном: двое убитых, ранены полицейские
Foto: Sputnik/Scanpix

Неустановленные люди открыли стрельбу по полиции на улице Мира. По одним данным, двое полицейских были убиты, по другим, убиты двое нападавших, а полицейские ранены.

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По данным агентства "Интерфакс", неустановленные люди открыли стрельбу по полиции на улице Мира. Двоих напавших убили ответным огнем. Их личности устанавливают.

РИА Новости сообщает о троих погибших.

При этом Mash пишет о том, что двое полицейских ранены и находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Напавшие на них были убиты.

Telegram-канал Baza пишет о том, что выжил один из полицейских и один из боевиков. По его данным, на полицейских напали вооруженные ножами люди и попытались забрать оружие. В ходе перестрелки нападавшие были убиты.

"Экстренные службы скорректировали информацию из Грозного. При нападении боевиков на сотрудников патрульно-постовой службы Товбулатова и Джабраилова один из полицейских всё же выжил. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии.

Также серьезно пострадал и один из преступников. Ранее была информация, что погибли оба боевика".

Рамзан Кадыров сообщил, что напавшие на полицейских боевики оказались братьями, уроженцами Ингушетии. В Грозном они работали в пекарне.

По словам главы Чечни - братья Хасан и Хусейн напали сегодня на сотрудников ППС с ножами, чтобы завладеть их огнестрельным оружием. В результате нападения один из полицейских погиб, другой ранен. Ответным огнем оба боевика были уничтожены.

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