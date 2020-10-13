Стрельба в Грозном: семеро погибших

В Грозном произошла перестрелка, в которой погибли четверо предполагаемых боевиков и трое силовиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убитые прибыли в Чечню из-за рубежа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Стреляли в Октябрьском районе столицы Чечни, который находится на юго-востоке города и граничит с центром. В районе был введен режим контртеррористической операции.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в перестрелке погибли четверо предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований и трое сотрудников правоохранительных органов.

Силовики утверждают, что на предложение сдаться "боевики открыли огонь из автоматического оружия". Они были блокированы в частном доме.

Четверо участников незаконных вооруженных формирований "планировали ряд террористических актов на территории региона", написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он утверждает, что погибшие прибыли в республику из-за рубежа.

"Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений", — заявил Кадыров.

Среди трех погибших силовиков — два бойца ОМОН, следует из сообщения пресс-службы Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Последняя крупная серия нападений на сотрудников полиции произошла в Грозном в августе 2018 года.