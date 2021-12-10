Стрельба в казанской школе: Ильназу Галявиеву предъявлено окончательное обвинение
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ильназу Галявиеву, устроившему в мае 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в пятницу, 10 декабря.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Галявиев обвиняется в убийстве и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом, в изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, заявила представитель СК. Она отметила, что в соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

По данным ведомства, Галявиев признал вину в полном объеме и раскаялся. "Согласно материалам уголовного дела причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении", — утверждают следователи.

Утром 11 мая 2021 года вооруженный легально приобретенным многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством студент колледжа Галявиев ворвался в школу, в которой когда-то учился, и начал беспорядочную стрельбу. В результате нападения погибли девять человек (в том числе семь детей), большинство их них — восьмиклассники. Еще 23 человека были ранены. Потерпевшими по делу признаны более 600 человек.

Галявиеву грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt