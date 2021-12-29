Стрельба в Колорадо: погибли пять человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По меньшей мере пять человек были убиты в понедельник в результате нескольких эпизодов стрельбы в Денвере и близлежащем Лэйквуде (штат Колорадо). Сообщает местный филиал телеканала Fox News со ссылкой на полицию.

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По словам главы департамента полиции Денвера Пола Пейзена, три человека стали жертвами стрельбы в разных частях города, еще двое были ранены. Также в результате стрельбы были убиты двое в Лэйквуде, где ранее вечером неизвестный ранил полицейского из огнестрельного оружия.

По предварительным данным, все эпизоды стрельбы связаны с одним нападавшим, который погиб в столкновении с полицией в Лэйквуде и включен в общее число убитых.

"Этот человек несет ответственность за это крайне жестокое преступление, произошедшее сегодня вечером", — сказал Пейзен.

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