Стрельба в Луисвилле, Кентукки: пять погибших
Foto: AFP/Scanpix

По меньшей мере пять человек в Луисвилле (штат Кентукки на юге США) погибли в результате стрельбы, подтвердила местная полиция.

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Известно, что стрелявший мертв, обстоятельства его смерти пока не ясны.

Полиция объявила, что ранены восемь человек, в том числе один полицейский.

Руководство полиции сообщило на пресс-конференции, что преступник открыл стрельбу в отделении банка Old National Bank.

"Мы думаем, что это был стрелок-одиночка, и то, что он сделал, связано с банком. Выясняется, что он раньше был там сотрудником", — сказал шеф местной полиции Пол Хамфри.

На видео с места событий видно, как вооруженные полицейские оцепляют коммерческий объект в этом районе.

На съемках с места событий также видны разбитые стекла и брошенные медицинские принадлежности.

На месте событий находятся также агенты ФБР, они помогают местной полиции, сообщило бюро в своем твиттере.

Инцидент случился в центре Луисвилла рядом с бейсбольным стадионом Луисвилл Слаггер Филд.

Губернатор Кентукки Энди Бешир едва не расплакался, когда сообщил журналистам, что один из убитых — его друг.

"Ужасно. Сегодня погиб мой очень близкий друг", — сказал губернатор, и, как передают репортеры, голос его дрогнул.

Мэр Луисвилла Крейг Гринберг призвал всех молиться за раненых и похвалил полицию за мгновенную реакцию на сообщения о стрельбе.

"Без сомнения, они своими действиями спасли людей", — сказал мэр.

По данным проекта Gun Violence Archive, это уже 140-й массовый инцидент со стрельбой в США с начала года (сегодня, 10 апреля — 100-й день с начала года). Под массовой стрельбой проект понимает такую, в которой огнестрельные ранения (смертельные или нет) получили не меньше четырех человек.

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BBC News Русская служба:

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