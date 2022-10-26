Стрельба в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе: 15 погибших

Государственные СМИ Ирана сообщают, что в результате стрельбы в мавзолее Шах-Черах в Ширазе были убиты не менее 15 человек, и еще около 40 получили ранения. Среди погибших - по меньшей мере одна женщина и двое детей.

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Данные о числе нападавших расходятся: информагентство IRNA сообщило о том, что трое вооруженных людей вошли в мавзолей в 17:45 по местному времени (14:15 по Гринвичу) и открыли огонь по паломникам. По данным этого СМИ, полицейские подразделения арестовали двух нападавших и ведут поиски третьего. Между тем, начальник полиции Шираза утверждает, что стрелок был только один.

IRNA со ссылкой на очевидцев утверждает, что нападавшие находились в автомобиле и открыли стрельбу по паломникам и служителям мавзолея прямо у входа.

Мавзолей Шах-Черах является одной из главных достопримечательностей Шираза и важной религиозной святыней.

В нем находится усыпальница Ахмада и Мухаммеда - братьев имама Резы - одного из 12 имамов, которых шииты считают преемниками пророка Мухаммеда. Братья были сыновьями имама Мусы аль-Казима.

Агентство IRNA, опубликовавшее фотографии с места происшествия, на которых видны разбитое стекло и кровь на полу мавзолея, называет злоумышленников "террористами такфири", этот термин власти используют для характеристики вооруженных мусульман-экстремистов суннитского толка.

А близкое к силовым структурам агентство Nournews утверждает, что нападавшие не являются гражданами Ирана.

Нападение совпало по времени со стрельбой, которую иранские силы безопасности открыли по людям на кладбище, где проходила траурная церемония в память о Махсе Амини. Она скончалась в полицейском участке, куда ее доставили сотрудники полиции нравов за нарушение мусульманского дресс-кода.